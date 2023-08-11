Yayınlanma: 11.08.2023 - 17:55

Güncelleme: 11.08.2023 - 17:55

'7 bela Taner' olarak tanınan Taner Şanlı ile ilgili yapılan haberlerin ardından araştırmalar hız kazandı. Bir polis memurunu içirdiği ilaçlı meyve suyu ile uyutarak kaçan Taner Şanlı gündeme gelmişti. Taner Şanlı'nın kim olduğu yurttaşlar tarfından merak ediliyor. Peki, 7 bela Taner öldü mü, neden öldü? 7 bela Taner kim, kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

"7 BELA TANER" ÖLDÜ MÜ?

'7 bela Taner' 7 Ağustos tarihinde Beyoğlu'nda motosikletle gelen kişilerin saldırısına uğradı. Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana gelen olayın ardından Taner Şanlı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olay anında Taner Şanlı'nın yanında olan Berat Demir'in hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

7 BELA TANER HAPİSTEN KAÇMIŞ MI?

Taner Şanlı’nın, 8 sene önce 2015 yılında cezaevinden firar ettiği, cezaevinde yatan düşmanının iki kardeşini ayaklarından vurduğu, Beyoğlu’nda kendisine çarpan bir kişiyi bıçaklayıp kaçtığı, olaylardan iki hafta sonra Tarlabaşı’nda saldırıya uğrayıp yaralandığı öğrenildi.

7 BELA TANER'İN KATİLLERİ YAKALANDI MI?

Olayın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucundan motosikletle saldırıyı gerçekleştiren şahısların Hamdullah A. ve Salim Ç. olduğu tespit edildi.