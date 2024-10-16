7 gündür aranan Rus uyruklu kadının cansız bedeni bulundu

Yayınlanma: 16.10.2024 - 08:21

Güncelleme: 16.10.2024 - 08:21

Kumbaşı mevkiinde yaşayan Rus uyruklu Margarita Karaca'nın kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmalarından acı haber geldi. Karaca'nın cansız bedeni Altınordu ilçesi Boztepe Mahallesi'nde bir fındık bahçesinde bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, Karaca'nın üzerinde eşyaları ve takılarının bulunduğu öğrenildi. İddialara göre, Margarita Karaca'nın bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ve daha önce de intihara teşebbüs ettiği belirtilirken,kesin ölüm nedeni, yapılacak detaylı incelemeler ve otopsi sonuçlarıyla belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.