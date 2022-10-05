7 hafif ticari aracı çekicilere yükleyip çaldılar
Konya'da bir şirkete ait 7 hafif ticari aracı çekicilere yükleyip çalan 1'i kadın 4 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden Gizem Ç.'nin araçların çalındığı iş yerinde 2 yıl önce çalıştığı ve parasını alamadığı iddiasıyla diğer şüphelilere yardımcı olduğu ortaya çıktı.
Olay, 1 Ekim'de Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir şirkete ait 7 hafif ticari araç, iş yeri önünde park halindeyken çekicilere yüklenip çalındı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Çevredeki ve şüphelilerin gidebileceği güzargahlardaki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, 4 aracın Yaylapınar Mahallesi'ne, 3 aracın ise Kılıçarslan Mahallesi'ne götürüldüğünü saptadı. Polis, iki mahallede çalışmasını yoğunlaştırdı. Çalınan araçlar her iki mahallede ağaçlık araziye terk edilmiş halde bulundu. Polis, kimliklerini belirlediği şüpheliler 25 suç kaydı bulunan Abdülkadir Renkliçağlar, 23 kaydı olan Ekrem Özpınar, 3 kaydı bulunan Ömer Faruk A. ve 2 kaydı olan Gizem Ç.'yi yakaladı.
ARAÇLAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Şüphelilerin yapılan sorgusunda araçları çekiciye Abdülkadir Renkliçağlar ve Ekrem Özpınar'ın yüklediği, Ömer Faruk A.'nın da çalınan araçların saklanması için yer temin ettiği belirlendi. Şüphelilerden Gizem Ç.'nin araçların çalındığı iş yerinde 2 yıl önce çalıştığı, parasını alamadığı iddiasıyla diğer şüphelilere yardımcı olduğu ortaya çıktı. Gizem Ç., emniyetteki ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden Abdülkadir Renkliçağlar ve Ekrem Özpınar tutuklandı, Ömer Faruk A. da adli kontrolle serbest bırakıldı, araçlar ise sahiplerine teslim edildi.
Video Haberler
- Fındık kavurma tesisinde taleplere yetişemiyorlar
- Şifa deposu Gilaburu hasadı başladı
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
- Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu
- Mevsimlik işçilerin zorlu mangal kömürü mesaisi sürüyor
- ''İnsanlık kalmamış''
- Sokak hayvanları için seferber oldular
- Kanadı kırılan yılan kartalının tedavisi devam ediyor
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- Görenler bir daha bakıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- O gece kritik bir isim aramış ve...
- AKP’nin karşı hamlesi belli oldu
- Erdoğan el yükseltti: Anayasa ile çözelim
- Kırşehir'de doğalgaz patlaması!
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- AKP'nin 'üyelik' oyunu Meclis'e taşındı
- AKP'den Ankara'da geri adım
- 'Çıkın, mertçe söyleyin' diye haykırdı
- Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme