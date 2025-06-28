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7 ilde dijital fuhuş ağı operasyonu: 59 kadın kurtarıldı!

7 ilde dijital fuhuş ağı operasyonu: 59 kadın kurtarıldı!

28.06.2025 10:41:00
Güncellenme:
DHA
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7 ilde dijital fuhuş ağı operasyonu: 59 kadın kurtarıldı!

İzmir merkezli 7 ilde fuhşa aracılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 59 kadın kurtarıldı, şüphelilerden 9'u tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak, Teknik Takip ve SAM Büro Amirliği ekipleri tarafından, 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada; şüphelilerin illegal internet sitelerinden ilanlar verdikleri ve bu ilanları İzmir'den yönettikleri belirlendi.

Bu ilanlar aracılığıyla kadınların fotoğraflarının yer aldığı dijital katalogların müşterilere gönderildiği; İzmir başta olmak üzere Bursa, Aydın, Sakarya, Mersin, Kayseri ve Kocaeli'nden temin edilen müşterilere, kadınların 'konumcu-korsan taksici' kişiler aracılığıyla otel, apart ve günübirlik daire gibi konaklama yerlerine fuhuş amaçlı yönlendirildiği belirlendi.

Fuhuştan elde edilen gelirin 'ilancı', 'konumcu' ve 'mağdur kadınlar' arasında paylaştırılıp, maddi kazanç sağlandığı saptandı. Şüphelilerin fuhuş faaliyetlerini sistematik biçimde sürdürdükleri, bazı kadınların ise zorla fuhuş yapmaya zorlandıkları tespit edildi. Teknik takip ve fiziki çalışmalar sonucu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon, 24 Haziran'da eş zamanlı olarak düzenlendi ve şüphelilerin tamamı gözaltına alındı, 59 kadın ise kurtarıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli işlemlerinin ardından salıverilirken, diğerleri adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ş., Ş.Ş., H.A., B.T., A.G., M.E.Ç., E.G., O.G. ve R.D. tutuklandı, diğer 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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