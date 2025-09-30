7 imam hatip lisesi açılmasına karşın öğrenci sayısı 38 bin azaldı

Millî Eğitim Bakanlığı, "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Örgün Eğitim İstatistikleri"ni açıkladı. MEB'in istatistiklerine göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ülke genelinde örgün eğitim kapsamında okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 9 milyon 212 bin 833’ü erkek, 8 milyon 743 bin 690'ı kız olmak üzere toplam 17 milyon 956 bin 523 öğrenci eğitim aldı. Açıklanan istatistiklere göre biri açıköğretim olmak üzere bin 730 imam hatip lisesinde 487 bin 263 öğrenci eğitim aldı. Bu sayı geçen yıl bin 723 imam hatip lisesinde 525 bin 389 idi. Yani 7 imam hatip lisesi açılmasına karşın bu okulları tercih edenlerin sayısı yaklaşık 38 bin kişi azaldı. Diğer istatistiklere bakıldığında ise okullaşma oranı geriledi. Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenci sayısı azaldı.

‘ACI TABLOYU İTİRAF EDİYOR’

Eğitim Sen MEB’in istatistiklerini “Resmi istatistikler eğitimdeki acı tabloyu itiraf ediyor” sözleriyle değerlendirdi. Yazılı açıklama yapan Eğitim Sen “MEB’in resmi verileri, kamusal eğitimin adım adım tasfiye edilerek, özel öğretimin ve dini eğitim veren okulların teşvik edildiğini, eğitimde yaşanan ticarileşme ve dinselleştirme uygulamalarının artarak yaygınlaştığını bütün yönleriyle ortaya koymaktadır” ifadeleri kullandı.

DEVLET OKULLARI AZALIYOR, ÖZELLER ARTIYOR

Açıklamada “İstatistiklerde göre toplam öğrenci sayısı 16 milyon 906 bin civarındadır. Ancak devlet okullarının sayısı son bir yılda 61 bin 111’den 59 bin 336’ya düşerken, özel okul sayısı 14 bin 352’den 14 bin 700’e yükselmiştir. Yani kamu okulları azalırken, özel okul sayısı artmaktadır. Öğrenci sayılarında da benzer bir tablo vardır. Devlet okullarındaki öğrenci sayısı yarım milyondan fazla azalırken, açık ortaöğretimde öğrenci sayısı ise 1 milyonu bulmaktadır. Bu durum, milyonlarca gencin örgün eğitimden koparıldığını ve nitelikli eğitim hakkından mahrum bırakıldığını göstermektedir. İlkokul ve ortaokulda devlet ve özel okul öğrenci sayılarında büyük bir artış olmasa da genel tablo devlet okullarındaki öğrenci sayısının azaldığı yönündedir. Ortaöğretimde ise durum daha çarpıcıdır: devlet okullarındaki öğrenci sayısı ciddi biçimde azalmış, açık lise öğrenci sayısı 1 milyona dayanmıştır. Açık lise, özellikle yoksul ailelerin çocuklarının örgün eğitimden dışlanmasının en önemli göstergelerinden biridir” denildi.

'OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DİNSELLEŞME'

Eğitim Sen açıklamasında okulöncesi eğitim ve eğitimde dinselleşmeye de ayrı bir parantez açtı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Devletin okulöncesi kurumlarının sayısı azalırken özel okul sayısı artmış, özel öğretimin oranı yüzde 41’e çıkmıştır. Daha dikkat çekici olan ise Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yürüttüğü 4-6 yaş dini eğitim kurumlarıdır. Bir yılda bu kurumların sayısı 5 bin 306’dan 6 bin 459’a yükselmiş, devam eden çocuk sayısı da yüzde 33 artış göstermiştir. Yani laik-bilimsel okulöncesi eğitim yerine dinci gerici kurumlar yaygınlaştırılmakta, çocuklar oyun çağında ideolojik bir yönlendirmeye tabi tutulmaktadır.”

'KAMUSAL EĞİTİM AÇIK TEHDİT ALTINDA'

“Kamusal eğitim açık tehdit altındadır” denilen açıklama şöyle sonlandı: “Tüm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde, kamusal eğitimin sadece zayıflatılmadığı, aynı zamanda sistemli bir biçimde tasfiye edildiği görülmektedir. Devlet, kendi okullarını kapatıp özel öğretimi teşvik ederken, Diyanet’in, tarikat ve cemaat yapılarının okulöncesinden itibaren eğitim sürecinde etkin hale gelmesine izin verilmektedir.”