7 işçinin öldüğü Dilovası faciasında dikkat çeken ihmal: Yetkisiz personel denetime çıkmış!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Ravive Kozmetik'te 7 işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayetine ilişkin hazırlanan müfettiş raporu, faciadan önce yapılan belediye denetimindeki ihmalleri ortaya koydu. Rapora göre, denetimi yapan ekipte zabıta personeli olmayan bir belediye işçisi de yer aldı; iş yerindeki eksikliklere rağmen herhangi bir idari işlem uygulanmadı.

T24 yazarı Tolga Şardan’ın haberine göre, belediye yöneticilerinin gözaltına alınmasına uzanan süreç, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından hazırlanan ön inceleme raporuyla başladı. Müfettişler, tutuklanan yedi üst düzey belediye yöneticisiyle birlikte belediye çalışanı Ömer Kocabay hakkında da geçen ocak ayında ön inceleme raporu hazırladı.

Habere göre müfettişler, 8 Kasım 2025’te yaşanan facianın ardından belediyedeki tüm evraklara el koyarak inceleme yaptı. İnceleme sonucunda, faciadan 15 gün önce Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çevre Denetim Birimi ekiplerinin Mimar Sinan Mahallesi’nde faaliyet gösteren iş yerine “rutin iş yeri kontrolü ve denetimi” gerçekleştirdiği belirlendi.

Raporda, denetimi gerçekleştiren ekipte yer alan isimlerden birinin belediye zabıta personeli olmayan Ömer Kocabay olduğu kaydedildi. Kocabay’ın, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında belediye şirketinde işçi statüsünde çalıştığı, fiilen ise zabıta aracında şoförlük yaptığı belirtildi.

Müfettişlerin incelemesinde, Kocabay’ın belediye zabıta teşkilatında görev yapabilmek için gerekli niteliklere sahip olmadığı tespit edildi. Kocabay’ın da ifadesinde bu durumu doğruladığı aktarıldı.

Raporda, resmi olarak zabıta personeli olmamasına ve bu göreve ilişkin herhangi bir yetki ya da sorumluluğu bulunmamasına rağmen Kocabay’ın, ilerleyen günlerde facianın yaşanacağı tesiste zabıta personelinin görev ve yetkilerini kullanarak denetim yaptığına yer verildi.

Bu nedenle müfettişler, işçi statüsünde çalışmasına rağmen zabıta yetki ve sorumluluğuyla görevlendirilen Ömer Kocabay hakkında soruşturma izni verilmesini talep etti.

Raporda ayrıca, imalathane sahibi Kurtuluş Oransal’ın “tesisin 15 Kasım 2025 tarihine kadar taşınacağı” yönündeki beyanının yeterli görülerek kabul edilmesine de değinildi. Denetim sırasında firma tarafından herhangi bir evrak sunulmamasına rağmen idari işlem uygulanmayıp yalnızca tutanak düzenlenerek zabıta ekibinin tesisten ayrılması da müfettişler tarafından suç unsuru olarak değerlendirildi.