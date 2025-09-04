7 kişi gözaltına alınmıştı: Avcılar ve Beşiktaş operasyonunda yeni gelişme

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen ihalelerdeki usulsüzlüklere karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gözaltına alınan 7 kişi, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.