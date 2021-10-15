7 kişilik Dedeoğlu ailesinin katledilmesinde 'savcılık kılını kıpırdatmadı'

15 Ekim 2021 Cuma, 10:00

Konya'nın Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde daha önce uğrayan Dedeoğlu Ailesi’nin evini basan silahlı saldırgan Mehmet Altun, evde bulunan 7 kişiyi öldürdü. Yaşar, Barış, Serpil, Serap, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğlu hayatını kaybederken saldırgan evi ateşe verip kaçtı.

İsmail Saymaz'ın halktv.com.tr'de yayımlanan yazısında Konya'nın Meram ilçesinde katledilen 7 kişilik Dedeoğlu ailesi hakkında çarpıcı bilgiler yer aldı.

Saymaz'ın ulaştığı mahkeme tutanağında ailenin talep ettiği koruma tedbirinin Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Meram Kaymakamlığı'na bildirilmediği görüldü.

"Karabulut'un iki kez dilekçeyle başvurduğu Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, aileye koruma tedbiri alınması için kılını kıpırdatmadı" diyen Saymaz, Meram Kaymakanlığı'nın verdiği yanıttaki geçen şu sözleri okuyucuları ile paylaştı:

"Avukat Karabulut tarafından 12 Mayıs 2021'de meydana gelen olay tarihinde veya vekil tayin edildiği 7 Haziran 2021'den sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ve Emniyet Müdürlüğü'nden maktüller lehine koruma tedbiri talep edildiğine dair belge kaydına rastlanılmamıştır."

'KÜRTLER USLANDI MI?'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun söz konusu katliamın etnik nedenler ile değil, aralarındaki husumet nedeniyle gerçekleştiğine yönelik sözlerini de hatırlatan İsmail Saymaz; ailenin öldürülmesinden sorumlu Veli Keleş ile oğlu Ali Keleş arasındaki telefon konuşmasını da paylaştı.

O konuşma şöyle: