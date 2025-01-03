7 yaşındaki çocuğu demir askıyla darp ederek öldüren anne ve üvey abla için istenen ceza belli oldu

Yayınlanma: 03.01.2025 - 09:38

Güncelleme: 03.01.2025 - 09:38

İstanbul’un Fatih ilçesinde 17 Kasım 2023 tarihinde annesi ve üvey ablası tarafından darp edilen 7 yaşındaki Servet Nabıeva’nın ertesi gün yatağında ölü bulunmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, anne Nılufar Nabıeva ve abla Mehrıbonu Nabıeva’nın “kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak” suçundan 8’er yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

OLAY GÜNÜ ANLATILDI

İddianamede, 7 yaşındaki Servet’in darp edilme anları ve sonrasında yaşananlara dair detaylara yer verildi. Üvey abla Mehrıbonu Nabıeva, olay günü duştan çıktığında Servet’in üzerinde tişört altında ise hiçbir şey olmadan 5 yaşındaki kardeşi Melek’e yaklaşıp sarıldığını görmesi üzerine sinirlenerek demir askı ile Servet’in sırtına ve bacaklarına vurduğunu, bunun üzerine kardeşinin bayıldığını, ayılması için yüzüne su çarptığını söylediği aktarıldı. Şüphelinin ifadesinin devamında, kendisine gelen kardeşi Servet’e su verdiğini ancak içmediğini, yüzünde beyazlıklar oluştuğunu, daha sonra renginin solduğunu, bir süre sonra da annesinin eve geldiğini, annesine kardeşinin darp edildiğini anlattığını söyled. Anne Nılufar Nabıeva ise eve geldiğinde durumu öğrenip Servet’e birkaç tokat attığını ancak kendisinin darp etmediğini iddia etti.

ADLİ TIP RAPORU AÇIKLANDI

Adli Tıp Kurumu raporuna göre; Servet Nabıeva’nın ölümüne genel beden travmasının neden olduğu belirtildi. İddianamede, annenin ve ablanın eylemleri neticesinde Servet’in yaralandığı ve ertesi gün hayatını kaybettiği, ancak şüphelilerin kastının öldürmeye yönelik olduğuna dair somut bir tespit yapılamadığı ifade edildi.

12 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Savcılık, anne Nılufar Nabıeva ve abla Mehrıbonu Nabıeva’nın “kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak” suçundan 8’er yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Şüphelilerin yargılanması önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak.