Soba can aldı: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk yaşamını yitirdi, ablası hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Fındıcak Mahallesi'ndeki evlerinde Bahar Yavuz (25) ve ilkokul 2. sınıf öğrencisi kardeşi Hazal Yavuz (8), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Ailelerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Hazal Yavuz kurtarılamadı.
Bahar Yavuz'un tedavisi ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.
Etiketler: #Samsun #soba #karbonmonoksit #Çocuk
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