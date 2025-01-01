Soba can aldı: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk yaşamını yitirdi, ablası hastaneye kaldırıldı.

Soba can aldı: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 20:49

Alınan bilgiye göre, Fındıcak Mahallesi'ndeki evlerinde Bahar Yavuz (25) ve ilkokul 2. sınıf öğrencisi kardeşi Hazal Yavuz (8), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Ailelerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Hazal Yavuz kurtarılamadı.

Bahar Yavuz'un tedavisi ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.


Etiketler: #Samsun #soba #karbonmonoksit #Çocuk

İlgili Haberler

Mersin'de kömür sobası patladı: Yaralılar var!

Mersin'de kömür sobası patladı: Yaralılar var!
Elektrikli sobanın üzerine bırakılan mendil yangına yol açtı: 1'i bebek, 2 kişi dumandan etkilendi

Elektrikli sobanın üzerine bırakılan mendil yangına yol açtı: 1'i bebek, 2 kişi dumandan etkilendi
Yılbaşı öncesi Kayseri'de 'soba' faciası: 2 kardeş öldü, anne ve 3 çocuğu tedavi altında...

Yılbaşı öncesi Kayseri'de 'soba' faciası: 2 kardeş öldü, anne ve 3 çocuğu tedavi altında...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler