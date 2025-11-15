7 yaşındaki çocuk, sokakta oynarken elektrik akımına kapıldı

Olay, saat 19.30 sıralarında Aydın'ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 69 Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynayan Ulaş Bilgin bir apartmanın duvarında bulunan elektrik panosundan uzanan elektrik kablosuna temas edince akıma kapılıp, yere savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Bilgin hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ulaş Bilgin’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.