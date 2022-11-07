7 yaşındaki Irmak, bazanın altında kalarak hayatını kaybetti
Aydın'ın Çine ilçesinde oyun oynamak için kaldırdığı baza kapağının altında kalan Irmak Şahin (7), hayatını kaybetti.
Sarıoğlu Mahallesi'nde oturan Ali ve Lütfiye Şahin çiftinin kızları Irmak, 6 Kasım Pazar akşam saatlerinde evde oyun oynamak için kaldırdığı baza kapağının altında kaldı.
KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılmadı.
Küçük çocuğun ölümü, aile bireylerini gözyaşlarına boğdu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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