7 yaşındaki Irmak, bazanın altında kalarak hayatını kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde oyun oynamak için kaldırdığı baza kapağının altında kalan Irmak Şahin (7), hayatını kaybetti.

DHA
07 Kasım 2022 Pazartesi, 09:48
7 yaşındaki Irmak, bazanın altında kalarak hayatını kaybetti
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Sarıoğlu Mahallesi'nde oturan Ali ve Lütfiye Şahin çiftinin kızları Irmak, 6 Kasım Pazar akşam saatlerinde evde oyun oynamak için kaldırdığı baza kapağının altında kaldı. 

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılmadı. 

Küçük çocuğun ölümü, aile bireylerini gözyaşlarına boğdu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


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