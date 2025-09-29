70 gün süren direniş zaferle sonuçlandı: OMSA Metal’de işçiler kazandı!

Kocaeli Dilovası’nda faaliyet gösteren İsveç sermayeli OMSA Metal Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.’de işçiler, sendikalarının yürüttüğü kararlı mücadele sonucunda önemli bir kazanım elde etti. İşyerindeki ilk toplu iş sözleşmesi imzalandı, işten çıkarılan 57 işçinin tamamının işe geri alınması kararlaştırıldı.

Gebze 1 Nolu Şube’nin Birleşik Metal-İş’in örgütlenme çalışmaları sonucu çoğunluğu sendikaya üye olan işçiler, Şubat ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan olumlu yetki tespiti almıştı. Ancak işveren sürece itiraz etmiş, toplu sözleşme görüşmeleri ise anlaşmazlıkla sonuçlanmıştı.

Bu süreçte baskı ve hak ihlalleri artarken, 57 işçi tazminatsız olarak işten çıkarıldı. İşçiler, anayasal haklarını savunmak için fabrikanın önünde direnişe geçti. 70 gün süren bu direniş, işçi sınıfının kararlılığının simgesi haline geldi.

Direnişin ardından işveren geri adım atmak zorunda kaldı. Sendika karşıtı uygulamalarıyla tepki çeken fabrika yöneticileri görevden alındı. Şirket yönetimi masaya yeniden oturdu ve bugün itibarıyla toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Anlaşmaya göre işten çıkarılan tüm üyeler 1 Ekim 2025 tarihinde işbaşı yapacak. İşe dönmek istemeyenler ise tazminatlarını alacak.

Sendika, sürece destek veren işçilere, emek ve meslek örgütlerine, siyasi partilere ve basın emekçilerine teşekkür ederek, “Bu zafer, ‘Hak verilmez, alınır!’ diyen OMSA Metal işçilerinin iradesinin eseridir” açıklamasında bulundu.