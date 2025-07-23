'700 PKK’lıya daha beraat yolu açılıyor' haberine açıklama... Bakan Tunç: 'Örgüt üyesi gibi cezalandırılmayacaklar'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sözcü gazetesinin ''700 PKK’lıya daha beraat yolu açılıyor'' başlıklı haberine ilişkin bir açıklama yaptı.

Söz konusu haberde daha önce 200 kişinin yasal boşluklardan yararlanarak tahliye edildiği haberine ek olarak 700 terör örgütü PKK hükümlüsünün tahliye edileceği öne sürüldü.

Anayasa Mahkemesi'nin terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemeyi düzenleyen TCK’nin 220 maddesinin 6'ıncı fıkrasını iptal etmesi üzerine bu suçtan yargılanıp mahkum olan yaklaşık 4 bin 500 kişinin dosyası bulunduğu ve yasal boşluktan yararlanarak bu mahkumlara tahliye kapısı aralandığı iddia edildi.

''15 KİŞİ'' DENİLMİŞTİ, BAKAN AYM KARARINI HATIRLATTI

Adalet Bakanlığı 200 kişinin tahliyesi iddiasını reddederek ''15 kişi tahliye edildi'' ifadelerini kullanmıştı. Ancak Bakan Tunç, yaptığı açıklamada AYM'nin iptal kararını hatırlatarak ''Burada Anayasa Mahkemesi her bir fiilden dolayı her iki suç bakımından ayrı ayrı cezalandırmayı suç ve ceza dengesi bakımından ağır bulduğu gerekçesiyle bir iptal kararı vermişti ve bu iptal kararı doğrultusunda tabii Meclis'imizde yeni bir düzenleme yapılmayınca burada kişilerin bu şahısların işledikleri suçlardan ceza alacağı ama örgüt üyesi olmadıkları için örgüt üyesi gibi cezalandırılmayacağı gibi bir sonuç ortaya çıktı'' ifadelerini kullandı.



Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili süreç devam ediyor. Bu süreç içerisinde hepimizin temennisi geleceğe güvenle bakmak. Bu sürecin başarılı olması hepimizin temennisi. Adalet Bakanlığımıza düşen husular var. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hukuk içlerisinde ne yapılması gerekiyorsa onun gayretindeyiz.

(Murat Çalık) Bazı kişiler maalesef yalancılık hastalığına tutulmuş diyebiliriz. Adli Tıp Kurumu 200 yıllık teşkilatımız. İBB soruşturmaları kapsamında tutuklama kararı verilmişti. Şahsın cezaevinde rahatsızlanması üzerine tedavi süreçleri oldu. Kendisi Adli Tıp tarafından muayene edildi. Şu an İzmir Şehir Hastanesi'nde tetkikleri devam ediyor. Bu kapsamda Adli Tıp'ın istediği tetkikler devam ediyor. Bu süreçlerden sonra Adli Tıp yeni bir rapor verecek.

'700 PKK'LİNİN TAHLİYE EDİLECEĞİ' İDDİASI

Rakam doğru değil. 700 kişinin tahliye edileceği iddiası yalan. Örgüt üyesi gibi cezalandırılmaları yönünde bir hüküm vardı. Anayasa mahkemesi tarafından iptal edildi. Bu iptal kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından değerlendirildi ve yeni bir düzenleme yapılmadı. Burada özellikle toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlar bakımından daha çok uygulamada bir problemle karşılaşılmıştı. Asıl örnekler bununla ilgiliydi. Bir kişi toplantı ve gösteri yürüyüşüne yasa dışı bir gösteriş yürüyüşüne katıldığında 2911 sayılı kanuna göre bir cezası var ceza alıyordu ama o yasa dışı gösteriyi düzenleyen örgüt hangi örgüt ise o örgütün üyesi gibi ayrıca bir cezalandırma söz konusuydu.

''ÖRGÜT ÜYESİ GİBİ CEZALANDIRILMAYACAKLAR''

Burada Anayasa Mahkemesi her bir fiilden dolayı her iki suç bakımından ayrı ayrı cezalandırmayı suç ve ceza dengesi bakımından ağır bulduğu gerekçesiyle bir iptal kararı vermişti ve bu iptal kararı doğrultusunda tabii Meclis'imizde yeni bir düzenleme yapılmayınca burada kişilerin bu şahısların işledikleri suçlardan ceza alacağı ama örgüt üyesi olmadıkları için örgüt üyesi gibi cezalandırılmayacağı gibi bir sonuç ortaya çıktı.

MİNGUZZİ CİNAYETİ: ÇOCUK YARGILAMALARIYLA İLGİLİ YENİ YARGI PAKETİNİ ARZ EDECEĞİZ

(Minguzzi cinayeti davası) "Ailenin tehdit edilmesi ile ilgili olarak 8 kişi hakkında soruşturma açılmıştı. 8 kişiden 5'i suçu ve suçluyu övme suçundan 1 yıl 8 ay, 1 kişi de tehdit suçundan 4 yıl 8 ay ceza aldı. Yetişkin olan 2 kişiden birisi ise suçu ve suçluyu övmeden 2 yıl 3 ay ceza, diğeri ise tehditten 5 yıl 3 ay ceza aldı. Mezar tahribi ile ilgili 1 kişi 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı"

"Önümüzdeki günlerde milletvekillerimizin takdirlerine çocuk yargılamalarıyla ilgili yeni bir yargı paketini arz edeceğiz."

'200 TERÖRİST TAHLİYE EDİLDİ' HABERİNİ YALANLAMIŞTI

AYM, TCK’daki “örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işleme” maddesini iptal kararı 9 Temmuz’da yürürlüğe girdi. Sözcü gazetesi, bu kararla Diyarbakır’da son 3 günde 200 kişinin tahliye edildiğini iddia etmişti; “200 PKK’lı terörist 72 saatte bırakıldı” manşetiyle çıkan habere Adalet Bakanlığı'ndan yalanlama gelmişti. Bakanlık “AYM’nin 5 Kasım 2024 tarihli ve 2024/189 sayılı iptal kararı, 9 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak bugüne kadar Diyarbakır’da bu karar doğrultusunda sadece 15 kişi tahliye edilmiştir” ifadelerini kullanmıştı.

Van Barosu ise konuya ilişkin “AYM kararıyla mağdur edilenler özgürlüğe kavuştu. Sözcü’nün haberinde tahliye edilenler ‘terörist’ olarak yaftalanarak hedef gösterildi” açıklamasını yapmıştı.