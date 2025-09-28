Cumhuriyet Gazetesi Logo
73 yaşında otomobil hırsızlığından tutuklandı

73 yaşında otomobil hırsızlığından tutuklandı

28.09.2025 10:50:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
73 yaşında otomobil hırsızlığından tutuklandı

İstanbul'da otomobilleri taklit kontak anahtarı uydurarak çalan şüpheliler arasında bulunan 73 yaşındaki A.G. yaşlılık nedeniyle yürümekte güçlük çektiği için polislerin yardımıyla adliyeye götürüldü. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece, Sultangazi, Bahçelievler ve Bağcılar'da meydana gelen otomobil hırsızlıkları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

Küçükçekmece Başsavcılığından alınan izinle teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yaklaşık 2 ay süren takibin ardından şüphelilerin güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde şüphelilerin park halindeki otomobilleri çaldıkları ardından plakalarını söktükleri tespit edildi.

YEDEK PARÇA OLARAK SATMIŞLAR

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini ve izledikleri yöntemi de belirledi. Şüphelilerin taklit kontak anahtarı kullanarak eski model araçları çaldıkları, ardından Bağcılar, Mahmutbey Mahallesi veya Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesindeki ara sokaklara götürerek park ettikleri tespit edildi. Birkaç gün bekleyen şüphelilerin daha sonra geri döndükleri ve otomobillerin plakalarını sökerek götürdükleri tamirhanelerde parçalara ayırarak yedek parça olarak pazarladıkları ortaya çıktı.

73 YAŞINDA 29 SUÇ KAYDI VAR

Düzenlenen operasyonlarda şüpheliler A.G.(73), U.K.(42), Y.D.(45) ve A.U.K.(57) gözaltına alındı. Oto hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 73 yaşındaki şüpheli A.G.’nin yaşlılık nedeniyle güçlükle yürüyebildiği görülürken, daha önceden poliste 29 suç suç kaydı olduğu belirlendi. Diğer şüpheliler U.K.’nin 19, Y.D’nin 15, A.U.K.’nin ise 2 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

2 POLİSİN YARDIMIYLA GÜÇLÜKLE YÜRÜDÜ

Soruşturma sonucu 8 oto hırsızlığı, 2 resmi belgede sahtecilik olmak üzere toplam 10 ayrı dosyadan haklarında işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 73 yaşındaki A.G. yaşlılık nedeniyle güçlükle yürüyebildiği için 2 polisin yardımıyla güçlükle Asayiş Şube Müdürlüğünden adliyeye götürüldü. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polis çalınan 3 otomobili bularak sahiplerine teslim eti. Çalınan diğer otomobillerin bulunması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İlgili Konular: #otomobil

İlgili Haberler

18 yaşındaki gence hırsızlık 48 yıl ceza! Annesi, ‘ağabeylerine selam söyle’ diye gönderdi
18 yaşındaki gence hırsızlık 48 yıl ceza! Annesi, ‘ağabeylerine selam söyle’ diye gönderdi Aydın’da hırsızlık suçundan 47 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası ile aranan 18 yaşındaki Eşref Çeşmekuran, polis tarafından yakalanıp cezaevine gönderildi. Hükümlünün annesinin oğlunu cezaevine gönderirken, “Doğruca ağabeylerinin yanına. Ağabeylerine selam söyle” demesi dikkat çekti.
Yılmaz Kunt’un evinde hırsızlık şoku: Rolex ve nakit kayboldu
Yılmaz Kunt’un evinde hırsızlık şoku: Rolex ve nakit kayboldu Ünlü oyuncu Yılmaz Kunt, evinde hırsızlık şoku yaşadı. İddiaya göre yabancı uyruklu temizlikçi olarak işe aldığı B.R., yaklaşık 500 bin TL değerindeki Rolex saat ve 20 bin TL nakit parayla kayıplara karıştı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.