73 yaşındaki Finlandiya Cumhurbaşkanı Covid-19'a yakalandı

19 Nisan 2022 Salı, 15:31

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Niinistö'nün Covid-19'a yakalandığı ve virüse rağmen durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Niinistö'nün çalışmalarını uzaktan sürdüreceği belirtilerek Cumhurbaşkanı'nın 21-22 Nisan'daki Norveç ziyaretinin erteleneceği bilgisi paylaşıldı.



