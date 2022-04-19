73 yaşındaki Finlandiya Cumhurbaşkanı Covid-19'a yakalandı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö Covid-19'a yakalandı.

AA
19 Nisan 2022 Salı, 15:31
73 yaşındaki Finlandiya Cumhurbaşkanı Covid-19'a yakalandı
Abone Ol google-news

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Niinistö'nün Covid-19'a yakalandığı ve virüse rağmen durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Niinistö'nün çalışmalarını uzaktan sürdüreceği belirtilerek Cumhurbaşkanı'nın 21-22 Nisan'daki Norveç ziyaretinin erteleneceği bilgisi paylaşıldı.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler