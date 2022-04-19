73 yaşındaki Finlandiya Cumhurbaşkanı Covid-19'a yakalandı
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö Covid-19'a yakalandı.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Niinistö'nün Covid-19'a yakalandığı ve virüse rağmen durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Açıklamada, Niinistö'nün çalışmalarını uzaktan sürdüreceği belirtilerek Cumhurbaşkanı'nın 21-22 Nisan'daki Norveç ziyaretinin erteleneceği bilgisi paylaşıldı.
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