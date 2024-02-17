73 yaşındaki ‘torbacı’ yakalandı

İzmir'in Bergama ilçesinde polis ekipleri tarafından takibe alınan ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 73 yaşındaki zanlı, İzmir merkezinden Bergama'ya uyuşturucu madde taşırken yakalandı. Araçta yapılan aramada uyuşturucunun yanı sıra tarihi eser de ele geçirilirken, zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 21:19
73 yaşındaki ‘torbacı’ yakalandı
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Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 73 yaşındaki A.A.'nın ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine kendisini takibe aldı. 

Edinilen istihbarat doğrultusunda A.A.'nın İzmir merkezinden Bergama'ya uyuşturucu madde taşıyacağı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, ilçe girişinde A.A.'nın aracını durdurdu. ,

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Aracın içinden bulunan A.A. ve S.Ş. adlı şahısların üzerinde arama yapan polis, metamfetamin, esrar ve yeşil reçeteye tabi sentetik hap ele geçirdi. 

Savcılıktan alınan izinle araçta ve A.A.'nın evinde yapılan aramada ise, yine metamfetamin ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A. ve S.Ş., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 73 yaşındaki A.A., uyuşturucu madde ticareti suçu nedeniyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, araçta bulunan S.Ş., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


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