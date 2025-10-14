74 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kiçiköy Mahallesi Yeşilevler 3. Sokak’ta bulunan 5 katlı binada ikamet eden Y.S.'den (74) haber alamayan yakınları eve gitti.

Eve giren yakınları Y.S.’yi hareketsiz halde yatarken bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Y.S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen adli tabip tarafından yapılan kontrollerde Y.S.’nin ölümü normal ölüm olarak değerlendirildi.