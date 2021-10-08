76. Yunus Nadi Ödülleri sahiplerini buldu

08 Ekim 2021 Cuma, 04:00

2021 Yunus Nadi Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 76’ncısı düzenlenen yarışmada, 5 dalda 6 eser ödüle değer bulundu. Ödüller, pandemi şartları da dikkate alınarak kasım ayında düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

Öykü dalında 102, roman dalında 117, şiir dalında 101, sosyal bilimler araştırması dalında 21, karikatür dalında 14, fotoğraf dalında 21 olmak üzere toplam 376 yapıtın değerlendirildiği Yunus Nadi Ödülleri yarışmasında kazananlar şu isimler oldu: Şiir dalında Cevat Çapan, roman dalında Gökçer Tahincioğlu, öykü dalında Mehmet Güreli ve Aslı Akarsakarya, sosyal bilimler araştırması dalında Yaşar Aksoy, fotoğraf dalında ise Hüseyin Opruklu.

Kasım ayında düzenlenecek olan 76’ncı Yunus Nadi Ödülleri ödül töreniyle ilgili bilgilendirme, önümüzdeki günlerde gazetemizden yapılacak.

FOTOĞRAF

İsa Çelik, Coşkun Aral, Garbis Özatay, İbrahim Yıldız ve Dr. Ersin Turan’dan oluşan seçici kurul tarafından belirlenen “Fotoğraf” dalındaki ödülün sahibi de Hüseyin Opruklu oldu.

ROMAN



Roman dalında, Konur Ertop, Asuman Kafaoğlu Büke, Zeynep Aliye, Adnan Binyazar ve İrfan Yalçın’dan oluşan seçici kurul, ödülün “Kiraz Ağacı” adlı kitabı ile Gökçer Tahincioğlu’na verilmesine karar verdi.

ŞİİR

76’ncı Yunus Nadi Ödülleri’nin şiir dalında Ataol Behramoğlu, Doğan Hızlan, Turgay Fişekçi, Eray Canberk ve Hüseyin Yurttaş’tan oluşan seçici kurulu, ödülün “Bir Başka Coğrafyadan” adlı yapıtı ile Cevat Çapan’a verilmesini kararlaştırdı.

ÖYKÜ

Öykü dalında, Hikmet Altınkaynak, Sezer Ateş Ayvaz, Seval Şahin, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Murat Yalçın’dan oluşan seçici kurul, ödülü, “Şehirli Karınca” adlı kitabıyla Mehmet Güreli ve “Kayboluş” adlı kitap dosyasıyla Aslı Akarsakarya arasında paylaştırdı.

SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMASI



Seçici kurulu Prof. Dr. Rona Aybay, Dr. Alev Coşkun, Prof. Dr. Emre Kongar, Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Prof. Dr. Örsan Kunter Öymen, Prof. Dr. Barış Doster ve Doç. Dr. Deniz Yıldırım’dan oluşan sosyal bilimler araştırması dalında ödülün sahibi ise “Gavur Mümin” adlı kitabıyla Yaşar Aksoy oldu.

KARİKATÜR

Karikatür dalında, Metin Peker, Kamil Masaracı, Muhittin Köroğlu, Zafer Temoçin, Akdağ Saydut ve Murat Sayın’dan oluşan seçici kurul, yarışmaya katılan eserlerin emek verilmiş çalışmalar olmalarına karşın konularının daha önce çok işlenmiş, benzerleri çizilmiş olması görüşü ve ödüle değer bir çalışma olmadığı gerekçesiyle ilgili dalda bu yıl ödül verilmemesini kararlaştırdı.

