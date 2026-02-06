78 kişinin yaşamını yitirdiği Hakimbey Apartmanı’nın yerine inşaat: Ruhsatsız olduğu iddia edildi

Hakimbey Apartmanı’nda ablasını ve kardeşini kaybeden Yunus Öner, apartmanın bulunduğu alanda yürütülen inşaata ilişkin iddialarını anlattı.

“DEPREMİN ALTINCI SANİYESİNDE YIKILAN BİR BİNAYDI”

Yunus Öner, yaşadıkları süreci şu sözlerle dile getirdi:

“Yıkılan Hakimbey Apartmanı’nda ablamı, kardeşimi kaybettim. Bununla birlikte 76’da komşumuzu kaybettik. Depremin altıncı saniyesinde yıkılan bir binaydı burası. Bu süreçte büyük ihmaller olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili hukuki mücadelemizi de devam ettiriyoruz.

Her sene 6 Şubat’ta buraya gelip anmada bulunuyorduk. Bu sene burada yapamadık. Sebebi de yerinde yeniden inşaat yapılıyor. Bu süreçte şöyle bir ilginçlikle karşılaştık. Malatya’da ilk yıkılan Hakimbey Apartmanı’ydı. 78 kişi burada yataklarından çıkamadan can verdi.

Bütün cenazelerimizi, insanlarımızı yataklarında, uyku halinde vefat ettiklerini gördük. Kaçmaya bile fırsat bulamamışlardı. Bunun sebebi de müteahhidin malzemeden çalması, mühendisin projeyi yanlış yapması, yetkililerin bunları görmezden gelmesi, yapılan kaçak katı görmezden gelmeleriydi.”

“RUHSAT ALINMADAN İNŞAATA BAŞLANDIĞINI FARK ETTİK”

Depremden sonra ders çıkarılması gerektiğini ifade eden Öner, inşaat sürecine ilişkin iddialarını şöyle aktardı:

“Bu süreçte bu felaketten sonra insanların bundan ders alması, artık böyle hatalar yapmayacağını düşünüyorduk. Ancak Hakimbey’in yerinde yeniden inşaata başlandı. Bu süreçte farkına vardığımız durum şuydu: Ruhsat alınmadan, izin belgeleri alınmadan kaçak bir şekilde burada inşaata başlandığını fark ettik.

Burada Battalgazi Belediyesi’ne şikâyette bulunduk. İlk işlemde, Ekim ayında izinsiz kazı yapmaktan buraya mühür vuruldu. Ancak ilgili firma bu mühürü umursamadan yeniden çalışmalara devam etti. Aralık ayında ben yeniden belediyeye şikâyette bulundum ve bina alanına geldiğimde temel donatılarının döşendiğini, demirlerin döşendiğini gördük. İlgili belediyeye yeniden şikâyet ettim. Yeniden cezai işlem yaptıklarını tarafıma ilettiler. Bundan bir hafta önce Battalgazi Belediyesi’ne uğradığımda buranın hâlâ ruhsatının olmadığı, burada herhangi bir işlem yapılamayacağını belirttiler. Müteahhidin yaptığı bu işlemden dolayı cezai işlem uyguladıklarını söylediler.”

“HİÇ DERS ALINMAMIŞ”

50 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği depremden ders çıkartılmadığını söyleyen Öner, “Bizim bundan bir ders çıkarmamız lazımdı. Bunu bir milat kabul etmemiz lazımdı. Ancak yeniden aynı senaryoya başa döndük. Ruhsatsız şekilde inşaata başlanması, izinler alınmadan inşaata başlanması gibi garip bir durumla karşılaştık.” ifadelerini kullandı.

“BURASI PARK YA DA DEPREM MÜZESİ OLMALIYDI”

Alanla ilgili beklentisini dile getiren Öner, şu ifadeleri kullandı:

“Biz şunu bekliyorduk: Malatya’da yıkılan ilk binaydı burası. 78 kişi öldü, çocuğundan yaşlısına. Buranın park olmasını ya da bir deprem müzesi olabilirdi. Burada ölenlerin anısına ya da Malatya’da depremde hayatını kaybedenlerin bir simgesi olmasını beklerdik.”

“SAĞLAM RAPORU VERİLMİŞ”

Gülen ve Fatma Öner’in ablası ise şöyle konuştu:

"2020 Elazığ depreminde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne birlikte gitmiştik kız kardeşimle. On beş gün boyunca kız kardeşim evden çıkmadı. Yetkililer gelip bakacaklar diye. Daha sonra da gelip baktıklarında tabii sağlam raporu vermişler.

Ben de yöneticiyi gördüm, kapıcıyı. Tamir ediyorlar. Dedim ki, “Niye böyle yapıyorsunuz?” Aşağıda. Kız kardeşimle olduğum odayı gördünüz mü dedim, bir kolon gitmiş dedim. Onlar da dediler ki, “Yetkililer gelip baktı, sağlam raporu verdi.”

“KEŞKE BEN DE ORADA ÖLSEYDİM”

Konuşmasının sonunda yaşadığı acıyı dile getiren Öner, şöyle devam etti:

“Ve ben yaşıyorum. Kız kardeşimi bir daha göremeyeceğim. Keşke ben de orada ölseydim. Yani bunun sorumluları hâlâ bizden bir şey bekliyorlar. Bizi suçluyorlar. Belgeleri sağlamış, saklanmışlardı daha önceden. Hani acımıza düzgün… Acılarımıza en azından saygı duymalarını isterdik.

Depremin ilk saniyelerinde geldiğimde askerlere yalvarıyorum ne olur gelin bize yardım edin dedim. “Biz komutanlardan izin almadan çıkamayız” dediler. 15 dakika yarım saat sonra askerler buraya yardıma geldi.”