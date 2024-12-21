79 yaşındaki kadın denize atladı: Hayatını kaybetti!
Pendik Sahil’de denize atlayan 79 yaşındaki kadın boğularak hayatını kaybetti. Kadının denize atladığı an kameraya yansıdı.
Olay 13.20 sıralarında Pendik Sahil’de meydana geldi. Balıkçı barınaklarının yanına gelen 79 yaşındaki Azime Aydemir isimli kadın bir süre bekledikten sonra denize atladı.
Denizde hareketsiz bir şekilde kadını gören yurttaşlar polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi oluştururken dalgıç polisler kadının cansız bedenini sudan çıkarttı.
Sudan cansız bedeni çıkartılan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kadının denize atlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kadının bir müddet sahilde bekledikten sonra denize atladığı görüldü.
Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.
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