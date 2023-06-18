Nazlı öğretmenden çok acı haber! Kalbine yenik düştü
32 yaşındaki matematik öğretmeni Nazlı Nalcı Çaray, 8 aylık bebeğini banyoda yıkarken fenalaştı. Annenin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerine duruluyor. Annenin cansız bedeni incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’ndeki 1903 Sokak’ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Özel bir okulda matematik öğretmenliği yapan Nazlı Nalcı Çaray (32), 8 ay önce dünya getirdiği bebeğini banyoda yıkarken fenalaştı. Çaray’ın yere düşmesi sonrası bebeğin uzun süre ağlaması binada bulunan komşuları şüphelendirdi.
Babanın da anneye ulaşamaması üzerine yapılan ihbarla ekipler bölgeye sevk edildi. Eve giren ekipler, ağlama sesinin geldiği banyoya yöneldi. Kilitli banyonun kapısını açan ekipler, anneyi yerde hareketsiz gördü. Yapılan incelemede annenin hayatını kaybettiği belirlendi.
Evde, olay yeri inceleme ekibinin işlemlerinin tamamlaması ile anne Çaray’ın cenazesi incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. 8 aylık bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Annenin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği şüphesi üzerine durulduğu olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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