8 bin liralık hesabı ödemeden koşarak kaçtılar

Bozcaada'da akşam yemeği yiyen 2 kişi, yaklaşık 8 bin 500 TL'lik hesabı ödemeden kaçtı.

Dün akşam 2 arkadaş, yemek yedikten sonra hesabı ödemeye gelince çeşitli bahaneler öne sürdü.

Şahıslardan biri önce hesabı banka üzerinden online ödemek istedi. İşletmeciye dekont gönderen şahsın, aslında 3 gün sonrasına ödeme talimatı verdiği ve bu şekilde işletmeciyi yanıltmaya çalıştığı ortaya çıktı.

İşletmeci durumu fark edince şahıslardan biri masadan kalkmaya hazırlandı. Bunun üzerine şahıs, işletmeciye birlikte bankamatiğe gidip nakit ödeme yapabileceğini söyledi. Ancak bu kez de bankamatikte kartında problem olduğunu öne sürerek ödeme yapamayacağını belirtti.

Ardından "arkadaşım nakit ödesin" diyerek personeliyle birlikte sokak arasına yöneldi. Fakat 2 şahıs bir anda koşarak kaçtı ve kayıplara karıştı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.