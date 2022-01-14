8 bin yıllık heykelcikler İzmir'de ziyaretçilerini bekliyor

14 Ocak 2022 Cuma, 14:28

Kemalpaşa'daki Ulucak Höyüğü, Bornova'daki Yeşilova Höyüğü ve Aliağa'daki Ege Gübre Höyüğü'nden çıkarılan heykelciklerle insan biçimli kutsal sunu kabının bulunduğu toplam 10 eserlik sergide bazı eserler ilk kez ziyaretçiyle buluşuyor.

Serginin ilgi çeken eserleri arasında Yeşilova Höyüğü'nden 2021 yılı kazılarında çıkarılan ana tanrıça heykelciği, Ege Gübre Höyüğü'nden tanrı heykelciği ile Ulucak Höyüğü'nden kadın bedenini yansıtan sunu kabı yer alıyor.

Ana tanrıça ve tanrıları tasvir eden bazı heykelciklerin ayakta göğüslerini tutar şekilde ya da oturur pozisyonda betimlendiği görülüyor.

Kazılarda tespit edilen evlerin girişi ve üretim alanlarında bulunan eserlerin, yapıldığı dönemde yaşamın bolluğu, idamesi gibi niyetleri temsil ettiği tahmin ediliyor.

'ZAMAN TÜNELİ' İLE SERGİLENECEK

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser, 2021 yılında "Göremediklerinizi Göreceksiniz Projesi" kapsamında her ay çok nadir eserleri ziyaretçilerle buluşturduklarını, 2022 yılında aynı projeyi "kült" temasıyla sürdüreceklerini söyledi.

Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar inanışları betimleyen farklı eserleri zaman tüneli anlayışıyla sergileyeceklerini aktaran Keser, bu ay Neolitik dönemde yaşayanların kültlerini konu aldıklarını, gelecek aylarda sonraki dönemlere ait sergilemeler yapılacağını belirtti.

Höyüklerin birbirlerine yakın tarihlerde kurulduklarının belirlenmesine rağmen ana tanrıça tasvirlerinin önemli değişiklikler gösterdiğine dikkati çeken Keser, şu bilgileri verdi:

"Ulucak Höyük bize kadim Anadolu kültürünü yansıtıyor. Bu bölgeden çıkarılan buluntular Çatalhöyük, Beycesultan ve Orta Anadolu'da görülen eserlere benziyor. Ana tanrıçaya önem vermeleri bize kadının o dönemdeki değerini gösteriyor. Bu amaçla dönem insanları ana tanrıça idolü şeklinde birçok figür yapmışlar. Bolluk ve bereketi simgelediğine inanmışlar. Ulucak'tan çıkarılan bir kapta kadın vücudu betimleniyor ve karın bölgesi geniş, şişkin gösterilmiş. Ayaklar ve kollar basit stilize edilmiş. Üzerindeki giysiler dönemin kıyafet boyama tekniği ile verilmeye çalışılmış. Dini ritüellerde kullanıldığını düşünüyoruz."

Keser, Yeşilova Höyüğü'nde ise farklı bir dünyaya geçiş yapıldığını ifade ederek, söz konusu bölgede Ege Bölgesi'ne özgü yaşam izlerine rastladıklarını belirtti.



