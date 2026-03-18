8 katlı binada korku dolu anlar: Bomba gibi patladı, oturanlar tahliye edildi

8 katlı binada korku dolu anlar: Bomba gibi patladı, oturanlar tahliye edildi

18.03.2026 12:23:00
DHA
8 katlı binada korku dolu anlar: Bomba gibi patladı, oturanlar tahliye edildi

Şanlıurfa'da 8 katlı binanın girişindeki elektrik panosu patladı. 3 kişi yoğun dumandan etkilenirken; bina tahliye edildi.

Seyrantepe Mahallesi’ndeki 8 katlı binada gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; binanın girişinde bulunan elektrik panosu, aşırı yüklenme nedeniyle büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından yükselen duman kısa sürede binayı sardı.

Yoğun duman nedeniyle panik yaşayan bina sakinleri, dışarı çıktı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler, binada mahsur kalan bazı yurttaşları da merdivenle tahliye etti. Dumandan etkilenen 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Şanlıurfa #patlama #Tahliye

