8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlar Kadıköy'de toplandı

8 Mart Kadın Platformu'nun çağrısıyla Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Kadıköy’de miting yapılacak.
Altıyol'daki boğa heykeli önünde toplanan kadın örgütleri iskeleye yürüyüş yapıyor.
"FAİLLERİ YARGILA"
Kadınlar, "Koruma, aklama failleri yargıla", "Asla yalnız yürümeyeceksin" ve " Yaşasın 8 Mart" sloganları attı.
"İRANLI KADINLAR YALNIZ DEĞİLDİR"
Yürüyüşte ayrıca kadınlar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarına tepki gösterdi ve "İranlı kadınlar yalnız değildir" dedi.
