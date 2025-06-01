8 milyon kişiyi ilgilendiriyor… 'Elektrikli scooter'da yeni dönem: Artık zorunlu olacak!

Meclis’e sunulan Karayolları Trafik Kanunu'nda ölümlü
kazaların artış göstermesi ile gündem olan elektrikli scooter'lar için de
önemli bir düzenleme yer aldığı belirtildi.
Sabah’tan Barış Şimşek’in haberine göre, sayısı 100 bine
ulaşan, 8 milyon aktif kullanıcısı olan elektrikli scooter'lar artık zorunlu
mali sorumluluk sigortası kapsamına alınacak.
SİGORTA DÖNEMİ BAŞLATILACAK
TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul eden yeni düzenleme bu hafta
Genel Kurul gündemine taşınacak. Kabul edilmesi takdirinde trafikte seyreden
elektrikli scooter'lar için sigorta dönemi başlatılacak.
ZORUNLU OLACAK
Türkiye'de 8 milyon aktif scooter kullanıcısı olduğunu ve
yaklaşık 100 bin elektrikli scooter'ın sokaklarda dolaştığını belirten
Elektrikli Scooter Derneği Başkanı Cihan Özkan, kanun kapsamında yalnızca
elektrikli scooter hizmeti veren şirketlerin değil, şahısların da kendi sahip
oldukları elektrikli scooter'lar için sigorta yaptırması gerekeceğini söyledi.
ARAÇ GİBİ MUAMELE GÖRECEK
Maksimum hız limiti 50 kilometre ile üzerinde seyreden
karayollarında elektrikli scooter kullanılmasının yasak olduğunu hatırlatan
Özkan ‘Meclis'ten çıkacak olan yasa scooter'ların sigortalanmasını mecburi
kılacak ve sigorta şirketleri de artık sigorta yapmak zorunda kalacak. Şimdi
sigorta sistemi ile birlikte scooter'lar tümüyle bir araç gibi muamele görecek’
dedi.