8 Nisan 2023 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri
8 Nisan 2023 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri...
Oruç tutan yurttaşlar iftarın saat kaçta olduğunu merak ediyor. Ramazan ayı başladı. Ramazan'ın ilk orucu 23 Mart 2023'te tutulmaya başlandı. Peki, 8 Nisan iftar saatleri kaç?
"Adana", "Adıyaman", "Afyonkarahisar", "Ağrı", "Aksaray", "Amasya", "Ankara", "Antalya", "Ardahan", "Artvin", "Aydın", "Balıkesir", "Bartın", "Batman", "Bayburt", "Bilecik", "Bingöl", "Bitlis", "Bolu", "Burdur", "Bursa", "Çanakkale", "Çankırı", "Çorum", "Denizli", "Diyarbakır", "Düzce", "Edirne", "Elazığ", "Erzincan", "Erzurum", "Eskişehir", "Gaziantep", "Giresun", "Gümüşhane", "Hakkâri", "Hatay", "Iğdır", "Isparta", "İstanbul", "İzmir", "Kahramanmaraş", "Karabük", "Karaman", "Kars", "Kastamonu", "Kayseri", "Kilis", "Kırıkkale", "Kırklareli", "Kırşehir", "Kocaeli", "Konya", "Kütahya", "Malatya", "Manisa", "Mardin", "Mersin", "Muğla", "Muş", "Nevşehir", "Niğde", "Ordu", "Osmaniye", "Rize", "Sakarya", "Samsun", "Şanlıurfa", "Siirt", "Sinop", "Sivas", "Şırnak", "Tekirdağ", "Tokat", "Trabzon", "Tunceli", "Uşak", "Van", "Yalova", "Yozgat", "Zonguldak" iftar vakitleri.
İSTANBUL --- 08.04.2023 --- 19:42:00
ANKARA --- 08.04.2023 --- 19:26:00
İZMİR --- 08.04.2023 --- 19:47:00
ADANA --- 08.04.2023 --- 19:13:00
ADIYAMAN --- 08.04.2023 --- 19:02:00
AFYONKARAHİSAR --- 08.04.2023 --- 19:34:00
AĞRI --- 08.04.2023 --- 18:45:00
AKSARAY --- 08.04.2023 --- 19:20:00
AMASYA --- 08.04.2023 --- 19:15:00
ANTALYA --- 08.04.2023 --- 19:32:00
ARDAHAN --- 08.04.2023 --- 18:47:00
ARTVİN --- 08.04.2023 --- 18:51:00
AYDIN --- 08.04.2023 --- 19:44:00
BALIKESİR --- 08.04.2023 --- 19:45:00
BARTIN --- 08.04.2023 --- 19:29:00
BATMAN --- 08.04.2023 --- 18:51:00
BAYBURT 08.04.2023 --- 18:57:00
BİLECİK --- 08.04.2023 --- 19:37:00
BİNGÖL --- 08.04.2023 --- 18:54:00
BİTLİS --- 08.04.2023 --- 18:47:00
BOLU --- 08.04.2023 --- 19:32:00
BURDUR --- 08.04.2023 --- 19:34:00
BURSA --- 08.04.2023 --- 19:41:00
ÇANAKKALE --- 08.04.2023 --- 19:52:00
ÇANKIRI --- 08.04.2023 --- 19:23:00
ÇORUM --- 08.04.2023 --- 19:18:00
DENİZLİ --- 08.04.2023 --- 19:39:00
DİYARBAKIR --- 08.04.2023 --- 18:55:00
DÜZCE --- 08.04.2023 --- 19:33:00
EDİRNE --- 08.04.2023 --- 19:53:00
ELAZIĞ --- 08.04.2023 --- 18:59:00
ERZİNCAN --- 08.04.2023 --- 18:59:00
ERZURUM --- 08.04.2023 --- 18:52:00
ESKİŞEHİR --- 08.04.2023 --- 19:35:00
GAZİANTEP --- 08.04.2023 --- 19:05:00
GİRESUN --- 08.04.2023 --- 19:05:00
GÜMÜŞHANE --- 08.04.2023 --- 19:00:00
HAKKARİ --- 08.04.2023 --- 18:40:00
HATAY --- 08.04.2023 --- 19:09:00
IĞDIR --- 08.04.2023 --- 18:41:00
ISPARTA --- 08.04.2023 --- 19:33:00
KAHRAMANMARAŞ --- 08.04.2023 --- 19:07:00
KARABÜK --- 08.04.2023 --- 19:28:00
KARAMAN --- 08.04.2023 --- 19:22:00
KARS --- 08.04.2023 --- 18:45:00
KASTAMONU --- 08.04.2023 --- 19:23:00
KAYSERİ --- 08.04.2023 --- 19:14:00
KİLİS --- 08.04.2023 --- 19:06:00
KIRIKKALE --- 08.04.2023 --- 19:23:00
KIRKLARELİ --- 08.04.2023 --- 19:50:00
KIRŞEHİR --- 08.04.2023 --- 19:20:00
KOCAELİ --- 08.04.2023 --- 19:38:00
KONYA --- 08.04.2023 --- 19:25:00
KÜTAHYA --- 08.04.2023 --- 19:37:00
MALATYA --- 08.04.2023 --- 19:03:00
MANİSA --- 08.04.2023 --- 19:46:00
MARDİN --- 08.04.2023 --- 18:52:00
MERSİN --- 08.04.2023 --- 19:16:00
MUĞLA --- 08.04.2023 --- 19:41:00
MUŞ --- 08.04.2023 --- 18:50:00
NEVŞEHİR --- 08.04.2023 --- 19:17:00
NİĞDE --- 08.04.2023 --- 19:17:00
ORDU --- 08.04.2023 --- 19:07:00
OSMANİYE --- 08.04.2023 --- 19:10:00
RİZE --- 08.04.2023 --- 18:56:00
SAKARYA --- 08.04.2023 --- 19:36:00
SAMSUN --- 08.04.2023 --- 19:13:00
ŞANLIURFA --- 08.04.2023 --- 19:00:00
SİİRT --- 08.04.2023 --- 18:48:00
SİNOP --- 08.04.2023 --- 19:19:00
ŞIRNAK --- 08.04.2023 --- 18:45:00
SİVAS --- 08.04.2023 --- 19:09:00
TEKİRDAĞ --- 08.04.2023 --- 19:48:00
TOKAT --- 08.04.2023 --- 19:11:00
TRABZON --- 08.04.2023 --- 18:59:00
TUNCELİ --- 08.04.2023 --- 18:58:00
UŞAK --- 08.04.2023 --- 19:38:00
VAN --- 08.04.2023 --- 18:42:00
YALOVA --- 08.04.2023 --- 19:41:00
YOZGAT --- 08.04.2023 --- 19:18:00
ZONGULDAK --- 08.04.2023 --- 19:32:00
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