8 Nisan 2023 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri

8 Nisan 2023 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 10:38
8 Nisan 2023 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri
Abone Ol google-news

Oruç tutan yurttaşlar iftarın saat kaçta olduğunu merak ediyor. Ramazan ayı başladı. Ramazan'ın ilk orucu 23 Mart 2023'te tutulmaya başlandı. Peki, 8 Nisan iftar saatleri kaç? 

"Adana", "Adıyaman", "Afyonkarahisar", "Ağrı", "Aksaray", "Amasya", "Ankara", "Antalya", "Ardahan", "Artvin", "Aydın", "Balıkesir", "Bartın", "Batman", "Bayburt", "Bilecik", "Bingöl", "Bitlis", "Bolu", "Burdur", "Bursa", "Çanakkale", "Çankırı", "Çorum", "Denizli", "Diyarbakır", "Düzce", "Edirne", "Elazığ", "Erzincan", "Erzurum", "Eskişehir", "Gaziantep", "Giresun", "Gümüşhane", "Hakkâri", "Hatay", "Iğdır", "Isparta", "İstanbul", "İzmir", "Kahramanmaraş", "Karabük", "Karaman", "Kars", "Kastamonu", "Kayseri", "Kilis", "Kırıkkale", "Kırklareli", "Kırşehir", "Kocaeli", "Konya", "Kütahya", "Malatya", "Manisa", "Mardin", "Mersin", "Muğla", "Muş", "Nevşehir", "Niğde", "Ordu", "Osmaniye", "Rize", "Sakarya", "Samsun", "Şanlıurfa", "Siirt", "Sinop", "Sivas", "Şırnak", "Tekirdağ", "Tokat", "Trabzon", "Tunceli", "Uşak", "Van", "Yalova", "Yozgat", "Zonguldak" iftar vakitleri.

İSTANBUL   ---   08.04.2023   ---   19:42:00

ANKARA   ---   08.04.2023   ---   19:26:00

İZMİR   ---   08.04.2023   ---   19:47:00

ADANA   ---   08.04.2023   ---   19:13:00

ADIYAMAN   ---   08.04.2023   ---   19:02:00

AFYONKARAHİSAR   ---   08.04.2023   ---   19:34:00

AĞRI   ---   08.04.2023   ---   18:45:00

AKSARAY   ---   08.04.2023   ---   19:20:00

AMASYA   ---   08.04.2023   ---   19:15:00

ANTALYA   ---   08.04.2023   ---   19:32:00

ARDAHAN   ---   08.04.2023   ---   18:47:00

ARTVİN   ---   08.04.2023   ---   18:51:00

AYDIN   ---   08.04.2023   ---   19:44:00

BALIKESİR   ---   08.04.2023   ---   19:45:00

BARTIN   ---   08.04.2023   ---   19:29:00

BATMAN   ---   08.04.2023   ---   18:51:00

BAYBURT 08.04.2023   ---   18:57:00

BİLECİK   ---   08.04.2023   ---   19:37:00

BİNGÖL   ---   08.04.2023   ---   18:54:00

BİTLİS   ---   08.04.2023   ---   18:47:00

BOLU   ---   08.04.2023   ---   19:32:00

BURDUR   ---   08.04.2023   ---   19:34:00

BURSA   ---   08.04.2023   ---   19:41:00

ÇANAKKALE   ---   08.04.2023   ---   19:52:00

ÇANKIRI   ---   08.04.2023   ---   19:23:00

ÇORUM    ---   08.04.2023   ---   19:18:00

DENİZLİ   ---   08.04.2023   ---   19:39:00

DİYARBAKIR   ---   08.04.2023   ---   18:55:00

DÜZCE   ---   08.04.2023   ---   19:33:00

EDİRNE   ---   08.04.2023   ---   19:53:00

ELAZIĞ   ---   08.04.2023   ---   18:59:00

ERZİNCAN   ---   08.04.2023   ---   18:59:00

ERZURUM   ---   08.04.2023   ---   18:52:00

ESKİŞEHİR   ---   08.04.2023   ---   19:35:00

GAZİANTEP   ---   08.04.2023   ---   19:05:00

GİRESUN   ---   08.04.2023   ---   19:05:00

GÜMÜŞHANE   ---   08.04.2023   ---   19:00:00

HAKKARİ   ---   08.04.2023   ---   18:40:00

HATAY   ---   08.04.2023   ---   19:09:00

IĞDIR   ---   08.04.2023   ---   18:41:00

ISPARTA   ---   08.04.2023   ---   19:33:00

KAHRAMANMARAŞ   ---   08.04.2023   ---   19:07:00

KARABÜK   ---   08.04.2023   ---   19:28:00

KARAMAN   ---   08.04.2023   ---   19:22:00

KARS   ---   08.04.2023   ---   18:45:00

KASTAMONU   ---   08.04.2023   ---   19:23:00

KAYSERİ   ---   08.04.2023   ---   19:14:00

KİLİS   ---   08.04.2023   ---   19:06:00

KIRIKKALE   ---   08.04.2023   ---   19:23:00

KIRKLARELİ   ---   08.04.2023   ---   19:50:00

KIRŞEHİR   ---   08.04.2023   ---   19:20:00

KOCAELİ   ---   08.04.2023   ---   19:38:00

KONYA   ---   08.04.2023   ---   19:25:00

KÜTAHYA   ---   08.04.2023   ---   19:37:00

MALATYA   ---   08.04.2023   ---   19:03:00

MANİSA   ---   08.04.2023   ---   19:46:00

MARDİN   ---   08.04.2023   ---   18:52:00

MERSİN   ---   08.04.2023   ---   19:16:00

MUĞLA   ---   08.04.2023   ---   19:41:00

MUŞ   ---   08.04.2023   ---   18:50:00

NEVŞEHİR   ---   08.04.2023   ---   19:17:00

NİĞDE   ---   08.04.2023   ---   19:17:00

ORDU   ---   08.04.2023   ---   19:07:00

OSMANİYE   ---   08.04.2023   ---   19:10:00

RİZE   ---   08.04.2023   ---   18:56:00

SAKARYA   ---   08.04.2023   ---   19:36:00

SAMSUN   ---   08.04.2023   ---   19:13:00

ŞANLIURFA   ---   08.04.2023   ---   19:00:00

SİİRT   ---   08.04.2023   ---   18:48:00

SİNOP   ---   08.04.2023   ---   19:19:00

ŞIRNAK   ---   08.04.2023   ---   18:45:00

SİVAS   ---   08.04.2023   ---   19:09:00

TEKİRDAĞ   ---   08.04.2023   ---   19:48:00

TOKAT   ---   08.04.2023   ---   19:11:00

TRABZON   ---   08.04.2023   ---   18:59:00

TUNCELİ   ---   08.04.2023   ---   18:58:00

UŞAK   ---   08.04.2023   ---   19:38:00

VAN   ---   08.04.2023   ---   18:42:00

YALOVA   ---   08.04.2023   ---   19:41:00

YOZGAT   ---   08.04.2023   ---   19:18:00

ZONGULDAK   ---   08.04.2023   ---   19:32:00



iftar saatleri iftar istanbul iftar saati

İlgili Haberler

Bugün iftarda ne pişirsem? 17. gün iftar menüsü

Bugün iftarda ne pişirsem? 17. gün iftar menüsü
Uzmanından Ramazan ayında başı ağrıyanlara öneriler

Uzmanından Ramazan ayında başı ağrıyanlara öneriler
Ramazan ayında cilt bakımınıza nasıl dikkat edebilirsiniz?

Ramazan ayında cilt bakımınıza nasıl dikkat edebilirsiniz?

En Çok Okunan Haberler