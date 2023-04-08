Bugün iftarda ne pişirsem? 17. gün iftar menüsü

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 09:02

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 09:02

Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 17. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 17. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…

YÜKSÜK ÇORBASI

Malzemeler

2 su bardağı dondurulmuş mantı

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

4 su bardağı et suyu

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı kuru nane

2 çay kaşığı tuz



Yapılışı

Öncelikle nohutları ve mantıları önceden hazırlamalısınız. Derin bir tencerede tereyağını eritin. Üzerine salçayı ilave edin. Birkaç dakika kavurun. Üzerine et suyunu ve suyu ekleyip, kaynamaya bırakın. Et suyu kaynadığında, içerisine mantıları ve haşlanmış nohutları atın. Ardından tuz ve naneyi ekleyin. Mantılar yumuşayana dek pişirin. Sıcak olarak servis edin. İftar için yüksük çorbanız hazır, afiyet olsun.

KIRMIZI SOĞANLI ÇOBAN SALATA

Malzemeler

2 adet salatalık

3 adet domates

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı soğan

4-5 adet zeytin

1 dilim beyaz peynir

1 çay kaşığı tuz

Limon suyu

Zeytinyağı

Kuru nane



Yapılışı

Tüm sebzeleri yıkayıp süzdükten sonra derin bir kabın içine domatesleri küp küp doğrayın. Salatalıkların kabuğunu soyduktan küçük parçalar halinde doğrayın. Yeşil biberleri yarım ay şeklinde doğrayın. Kırmızı soğanı piyazlık doğrayın. Küçük bir kasede yağ, tuz ve limon suyunu karıştırın. Hazırladığınız sosu salatanın üzerinde gezdirin. Salata kabının üzerine bir ince dilim beyaz peynir ekleyin, kuru nane ile süsleyin. İftar için salata hazır, afiyet olsun.

ANNE USULÜ ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE

Malzemeler

1 kg taze fasulye

1 adet soğan

2 adet domates

1 yemek kaşığı salça

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı sıcak su

Tuz



Yapılışı



Taze fasulyeleri kılçıkları varsa ayıklayın. Yıkayıp, istediğiniz boyutta kırın ve bir kenara alın. Soğanı küp küp doğrayın ve domatesleri rendeleyin. Tencereye zeytinyağını alıp, soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Salçayı ilave edip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Fasulyeleri ve tuzu da tencere içerisine ekleyin ve karıştırın. Rendelenmiş domatesleri de tencereye dökün. Son olarak sıcak su ve toz şekeri de karışıma ekleyerek fasulyeler yumuşayıncaya kadar pişirin. İftar için anne usulü zeytinyağlı fasulye hazır, afiyet olsun.

DOMATES SOSLU DEMLEME MAKARNA

Malzemeler



1 paket burgu makarna

2 adet rendelenmiş domates

1 yemek kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1çay kaşığı karabiber

1çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kuru fesleğen

3 su bardağı su



Yapılışı



Pilav tenceresine tereyağını, ezilmiş sarımsakları, domates salçasını ekleyip, kavurun. Rendelenmiş domatesleri tuzu ve baharatları ekleyerek karıştırın. Ardından makarnaları kuru olarak ekleyin. 3 su bardağı suyu ilave edip, karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın ve suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alın ve birkaç dakika dinlendirin. İftar için demleme tekniğiyle pişen domates soslu makarna hazır, afiyet olsun.

MOZAİK PASTA

Malzemeler

2 paket pötibör bisküvi

100 gr tereyağı

1 çay bardağı tozşeker

1.5 çay bardağı süt

4 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı çekilmiş ceviz veya fındık





Yapılışı



Öncelikle petibör bisküvileri iri parçalar halinde bir kap içerisine kırın. Bisküvilerin toz haline gelmemesine dikkat edin. Bisküvilerin donması zaman alır ve mozaik pastanız istediğiniz gibi bir şekil alamaz. Harcını hazırlamak için, tereyağını ocağa alıp eritin. Eritilmiş tereyağını kaba alın, toz şeker ve süt ile karıştırın. Kakaoyu da ilave edip tüm malzemeleri çırpın. İri parçalar halinde kırmış olduğunuz bisküvileri ekleyin ve bir spatula yardımıyla tüm malzemeleri ezmeden karıştırın. Tüm malzemeyi, içine streç film serdiğiniz, dikdörtgen şeklinde kalıba boşaltın. Kek kalıbı veya borcam olabilir. Streç film sararak şekillendirdiğiniz mozaik pastayı dondurucuda birkaç saat bekletin ve soğuduktan sonra dilimleyerek servis edin. İftar için mozaik pasta hazır, afiyet olsun.





