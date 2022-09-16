8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası başladı
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin gelenekleşen TSYD İzmir Voleybol Turnuvası başladı.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nce düzenlenen 8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası iki maçla başladı.
Günün ilk maçında Arkas Spor, Romanya ekibi Dinamo Bükreş'i 25-20, 25-21 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etti.
Günün ikinci maçında bir diğer İzmir ekibi Altekma, Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli maçta kazanan taraf 3-2 skorla Galatasaray oldu. Karşılaşmanın setleri 18-25, 25-16, 25-20, 23-25 ve 9-15 sonuçlandı.
Geleneksel turnuvada cuma günü saat 14.00'te Arkas Spor, Galatasaray ile 16.30'da Altekma da Dinamo Bükreş ile karşı karşıya gelecek.
Cumartesi günü ise 14.00'te Galatasaray-Dinamo Bükreş, 16.30'da Arkas Spor-Altekma karşılaşmaları oynanacak.
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