8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası başladı

16 Eylül 2022 Cuma, 01:00

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nce düzenlenen 8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası iki maçla başladı.

Günün ilk maçında Arkas Spor, Romanya ekibi Dinamo Bükreş'i 25-20, 25-21 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Günün ikinci maçında bir diğer İzmir ekibi Altekma, Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli maçta kazanan taraf 3-2 skorla Galatasaray oldu. Karşılaşmanın setleri 18-25, 25-16, 25-20, 23-25 ve 9-15 sonuçlandı.

Geleneksel turnuvada cuma günü saat 14.00'te Arkas Spor, Galatasaray ile 16.30'da Altekma da Dinamo Bükreş ile karşı karşıya gelecek.

Cumartesi günü ise 14.00'te Galatasaray-Dinamo Bükreş, 16.30'da Arkas Spor-Altekma karşılaşmaları oynanacak.