8 ünlünün kanında veya saçında uyuşturucu madde tespit edildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alındı.

Testleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edildi.

SAÇINDA VE KANINDA TESPİT EDİLDİ...

Testi pozitif çıkan isimlerin Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Derin Talu, Deren Talu, Dilan Polat, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka ve Metin Akdülger olduğu öğrenildi.

Dilan Polat, Talu kardeşler, Berrak Tüzünataç ve Birce Akalay'ın saçında kokain maddesine rastlandı.

Kubilay Aka, Metin Akdülger, Kaan Yıldırım'ın kanlarında ise esrar kullanımına bağlı THC-COOH uyuşturucu maddesine rastlandı.

Kanında herhangi bir madde tespit edilmeyen ve temiz çıkan ünlüler ise Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz, İrem Derici ve Özge Özpirinçci Yamantürk olarak açıklandı.

İREM DERİCİ: MAHALLE MAHALLLE GEZMEYE BAŞLIYORUM

Sonuçların ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İrem Derici, "Eveeeet, raporlarım temiz çıktığına göre mahalle mahalle gezmeye başlıyorum. Beton Derici’ye güvenin siz. Bugüne kadar asla yalan söylemedim, söylemem de" ifadelerini kullandı.

8 Ekim'de saç ve kan örnekleri vermesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Derici, "Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Ne olur ne olmaz diye başka bir hastaneye de saç ve kan örneği vereceğim. Gerekiyorsa mahalle mahalle gezip o tertemiz sonuçları herkesle paylaşacağım" demişti.