81 ilde yasadışı bahis operasyonu: 323 kişi yakalandı, 27 iş yeri kapatıldı

İçişleri Bakanlığı, yurt genelinde yasadışı bahis suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Operasyon çerçevesinde 323 aranan kişi yakalanırken, 27 işyeri kapatıldı.

İHA
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 11:55
81 ilde yasadışı bahis operasyonu: 323 kişi yakalandı, 27 iş yeri kapatıldı
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Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde; ülke genelinde "yasadışı bahis" ile "kumar, tombala ve oyun makineleri" operasyonları yapıldı.

33 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI! 

12 bin 986 ekip ve 43 bin 556 personelin katılımıyla yapılan operasyonda; 6 yasadışı bahis oynatılan işyerinde, 49 oynatan kişi hakkında adli işlem, 26 kişi hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. 33 kişi gözaltına alınırken, aranan 323 kişi de yakalandı. 

217 KİŞİ HAKKINDA İDARİ İŞLEM YAPILDI

Kumar, tombala ve oyun makineleri operasyonunda ise; 15 bin 064 işyeri ile deniz araçları ve 446 dernekte, 29 kişi gözaltına alındı, 350 aranan kişi yakalandı. 87 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 217 kişi hakkında idari işlem uygulandı. 76 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapıldı, 27 işyeri kapatıldı.

Operasyonlarda; 2 adet av tüfeği, 3 adet tabanca, 10 adet mermi, 19 adet kumar/oyun makinesi, 5 adet tombala makinesi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ile çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ve kumar oynanması için materyal ele geçirildiği aktarıldı.


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