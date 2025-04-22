82 yaşındaki yurttaş kendini 'polis ve savcı' olarak tanıtan dolandırıcılara 7 milyon kaptırdı

Yayınlanma: 22.04.2025 - 11:55

Güncelleme: 22.04.2025 - 12:29

Balıkesir’de 82 yaşındaki F.D. isimli vatandaş, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara yaklaşık 7 milyon TL değerinde altın, ziynet eşyası ve dövizini kaptırdı. Olayın ardından harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek 5 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 4’ü tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

"SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON VAR"

Olay, 3 Mart 2025 tarihinde 82 yaşındaki F.D.’nin Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikâyetçi olmasıyla ortaya çıktı. F.D.’yi arayan kişiler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, kimlik bilgilerinin kullanıldığını ve suç örgütüne yönelik bir operasyon yapılacağını öne sürdü. F.D.’ye, evde bulunan tüm altın, döviz ve ziynet eşyalarını parmak izi çalışması yapılacağı gerekçesiyle kendisine gelecek görevliye teslim etmesi gerektiği söylendi.

Yaşlı adam, tüm birikimi olan yaklaşık 6 milyon TL değerindeki ziynet eşyası, döviz ve altınları, bastonlu yaşlı bir şahsa elden teslim etti.

ALTINLARI TESLİM ALAN YAŞLI ŞAHIS DA MAĞDUR ÇIKTI

Yapılan detaylı inceleme sonucu, F.D.’den altın ve dövizi teslim alan kişinin Aydın’da yaşayan 83 yaşındaki başka bir mağdur olduğu ortaya çıktı. Aynı dolandırıcılık çetesi tarafından bir gün önce 1 milyon TL dolandırılan yaşlı şahıs, Balıkesir’e getirilerek sözde operasyon kapsamında şebeke tarafından yönlendirilmiş ve eşyaları alarak İstanbul’daki iki başka şüpheliye teslim etmişti.

250 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Balıkesir Emniyeti, olayla ilgili özel bir ekip kurarak 250 saatlik kamera görüntüsünü inceledi ve 5 şüpheliyi tespit etti. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından Balıkesir merkezli İstanbul, Antalya, Aydın ve Kilis illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5 ŞÜPHELİDEN 4’Ü TUTUKLANDI

“Vefa Operasyonu” adı verilen çalışmayla gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.