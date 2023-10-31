83 yaşındaki erkek evinin balkonunda asılı bulundu!

Aydın’ın Efeler ilçesinde 83 yaşındaki Kazım Eser, evinin balkonunda asılı halde bulundu.

İHA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 18:22
83 yaşındaki erkek evinin balkonunda asılı bulundu!
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Olay, Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi 1008 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre oğlu ile birlikte yaşayan 83 yaşındaki Kazım Eser, evinin arka balkonunda asılı halde bulundu. 

Yaşlı adamı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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