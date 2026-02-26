84 yaşında diploma heyecanı: 'Öğrenmenin yaşı yok!'

Konya'da yaşayan 84 yaşındaki Celil Yıldırım, Halk Eğitim Merkezi'ne giderek, kendi imkanlarıyla öğrendiği okuma- yazmayı geliştirmek istediğini belirtti. Yıldırım için kurs planlaması yapıldı ve eğitim süreci başlatıldı. 2 hafta süren kurs sonucunda yapılan sınavda başarılı olan Yıldırım'a, 'Yetişkinler 2’nci Kademe Eğitim Başarı Belgesi' verildi.



Yıldırım, "Öğrenmenin yaşı yok. Daha önce kendi imkanlarımla biraz öğrenmiştim. Hem bunu geliştirmek hem de herhangi bir diplomam da olmadığı için bir belgeye sahip olmak istedim. Şu an bu belgeye sahip olduğum için mutluyum" diye konuştu.