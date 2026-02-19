Cumhuriyet Gazetesi Logo
84 yaşındaki yurttaş evde çıkan yangında hayatını kaybetti

84 yaşındaki yurttaş evde çıkan yangında hayatını kaybetti

19.02.2026 10:27:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
84 yaşındaki yurttaş evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde müstakil evde çıkan yangında, dışarı çıkamayan 84 yaşındaki Hasibe Büyükdemir hayatını kaybetti. Jandarma yangına ilişkin inceleme başlattı.

Gebiz Mahallesi Nurlular Küme Evleri mevkisinde, dün saat 19.00 sıralarında tek katlı müstakil evde yangın çıktı.

Evde yalnız olan Hasibe Büyükdemir, dışarı çıkamadı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

EŞİ YANGIN SIRASINDA EVDE DEĞİLMİŞ

Evde yapılan incelemede, Büyükdemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Cansız beden Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Büyükdemir'in eşi Şevket Büyükdemir'in (86) yangın sırasında evde bulunmadığı belirtildi.

Jandarma yangına ilişkin inceleme başlattı.

İlgili Konular: #Yangın #Yurttaş