9 ayda 121 kadın silahla öldürüldü: ‘Yeterli denetim yok’

Türkiye’de şiddet her gün artarken bireysel silahlanma sorunu gündemde. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre ilk 9 ayda 121 kadın ateşli silahlarla öldürüldü.

29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, “Kadına yönelik şiddetin Türkiye’de giderek arttığı bir olguyla karşı karşıyayız. Bunun özellikle ateşli silahlarla gerçekleştirilmiş olmasından dolayı silahlanma konusuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu durum bir denetleme olmadığını, yasadışı birtakım silah ticaretinin gerçekleştiğini gösteriyor” dedi. Sarıhan, “Yetkililere düşen sorumlulukların yeni baştan gözden geçirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Avukat Süreyya Kardelen Yarlı ise “Bu tablo, bireysel silahlanmanın kontrolsüz biçimde yaygınlaştığını, devletin denetim kapasitesinin ise yetersiz kaldığını açıkça ortaya koyuyor. Ruhsatlı silahların verilmesinde psikolojik değerlendirme, şiddet geçmişi taraması ya da sosyal inceleme zorunluluğu yok. Denetim mekanizmaları son derece zayıf ve ruhsatsız silahlar neredeyse cezalandırılamaz hale gelmiş durumda. Bu durum, şiddet eğilimli bireylerin kolaylıkla silah edinebilmesine, özellikle kadın cinayetleri ve aile içi şiddet vakalarında ölüm oranlarının dramatik biçimde artmasına neden oluyor” dedi.

Yarlı şöyle konuştu: “Türkiye’nin acilen Avrupa standartlarında bir Silah Kontrol Yasası’na, ruhsat sisteminde psikolojik yeterlilik ve periyodik denetim zorunluluğuna, ayrıca yasadışı silah ticaretine yönelik etkin bir soruşturma altyapısına ihtiyacı var. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı ise kadına yönelik şiddetle mücadelede zaten zayıf olan önleme mekanizmalarını daha da işlevsiz hale getirdi. Silahlanmanın bireysel özgürlük değil, toplumsal bir güvenlik riski olduğu artık görülmeli.”