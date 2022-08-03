9 aylık Tuğba Nur bebek, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Ankara Şehir Hastanesi'nde kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 9 aylık Tuğba Nur Sarı, koronavirüsten yaşamını yitirdi.
Mersin'de oturan Fatma ve Mehmet Yasin Sarı çiftinin 7 çocuklarından 9 aylık Tuğba Nur Sarı, bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tuğba Nur bebek, tedavi görürken koronavirüse yakalandı. Sarı, dün akşam saatlerinde hastanede yaşamını yitirdi.
Mehmet Yasin Sarı, kızının hastanede tedavi altındayken 1 hafta önce koronavirüse yakalandığını belirtti. Sarı, kızının yaklaşık 5 aydır hastanede tedavisinin sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:
"Kalbinde delik vardı. Ameliyat edildi. Sonrasında koronavirüse yakalandı. Koronavirüse yakalandığında hastaneden bilgi alamadık. 6 gün içerisinde kızım entübe edilmiş ve bilgimiz yok. Akşam 23.00 sıralarında hastaneye geldim. Doktorlara daha önce söylemiştim 'Mersin'de oturuyorum' diye. Bana 'siz gidin Mersin'e, biz size bilgi vereceğiz' dediler. Bu süreç içerisinde günde 20-30 defa aradım. Kızım entübe edilmiş, bize bilgi verilmedi. Kalbi durmuş öğlen, bize bilgi verilmedi. Ben de akşam kendi imkanlarımla Mersin'den Ankara'ya kızımı görmeye geldim. Akşam geldiğimde bana 'maalesef kızınızı kaybettik' dediler. 3 gün önce entübe edilmiş. Kızıma doyamadım. Kızımı görmeye geldim ve kızım vefat etmişti."
"KIZIMI SON BİR DEFA GÖREMEDİM"
Anne Fatma Sarı ise kızının öldüğünü hastaneye bilgi almaya geldiklerinde öğrendiklerini belirterek, "Biz kızımızı görmeye geldiğimizde öldüğünü öğrendik. Kızımı son bir defa göremedim" diye konuştu.
Video Haberler
- Çöp evde bulunan çocuk ile ilgili sevindiren gelişme
- 9 aylık bebek koronavirüsten yaşamını yitirdi
- 2023'te asgari ücret ne kadar olacak?
- Balıkçı gemisi yan yattı, 3 kişi suya düştü
- Annesi ve kız kardeşini içeri kilitleyip evi ateşe verdi
- Dönüş yolundaki gurbetçiler: 'Avrupa özentisi olmayın'
- 3 ton karpuz çevreye saçıldı
- Muharrem İnce fiyatını sordu, aldığı yanıta inanamadı
- Sarıyer'de panik: Cismi gören polisi aradı
- Ambulansta tedavi edildi: Köpeği yanından ayrılmadı
En Çok Okunan Haberler
-
- ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı
- Erdoğan talimatı verdi
- Ev sahibiyle kavga eden kiracı polisi vurup intihar etti
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- AKP'den gitmek isteyenlere kasetli şantaj!
- 'Bunu cumhurbaşkanına söyleyemeyiz'
- Yayınevi sessizliğini bozdu
- KPSS ile ilgili büyük iddia!
- Çin'den 'askeri operasyon' açıklaması
- Saray’da ‘domuz’ korkusu