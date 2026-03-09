9 dakikada tam şarj

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, tüm dengeleri altüst eden ikinci nesil “blade battery” ve yeni “flash charging” teknolojisini resmen tanıttı. İki teknolojinin birleşmesiyle 9 dakikada tam şarja ulaşılabiliyor. Yapılan testlerde bataryanın yüzde 10’dan yüzde 70 doluluğa sadece 5 dakikada ulaştığı açıklandı. Tam doluma yakın bir seviye olan yüzde 10’dan yüzde 97’ye çıkış süresi ise sadece 9 dakika. Yeni teknoloji sayesinde -30 derece gibi dondurucu koşullarda bile batarya verimliliğini koruyor. Bu dondurucu sıcaklıklarda yüzde 20’den yüzde 97 doluluğa ulaşmak sadece 12 dakika sürüyor. Ayrıca yeni batarya, yüzde 5 daha yüksek enerji yoğunluğu sunarak menzil kapasitesini de artırıyor. İki yeni teknolojiyi taşıyan Avrupa’daki ilk model, BYD’nin premium markasının amiral gemisi olan DENZA Z9 GT olacak. Yeni batarya ile donatılan Denza Z9 GT modeli 1036 km yol kat edebiliyor.