9 Eylül etkinlikleri: İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılı için büyük organizasyon

02 Haziran 2022 Perşembe, 12:55

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü için düzenlenen etkinliklerin tanıtım toplantısına ev sahipliği yaptı.

Soyer, 400 kilometrelik Zafer ve Anma Yürüyüşü’nden görkemli 9 Eylül etkinlikleri ve 2023’te İzmir’de düzenlenecek İktisat Kongresi’ne değinerek İzmirlilere “Özellikle 9-10 ve 11 Eylül tarihlerinde İzmir’den ayrılmayın. Tarihi üç gün yaşanacak. Tüm İzmir’i ayağa kaldıracağız.” sözleriyle seslendi.

UMUDUN YÜZÜ 9 EYLÜL

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Şehrimizin kurtuluşunun bir asrı tamamladığı bu yıl, bizim için barışın 100 yıllık hikayesidir. İzmir’in kurtulduğu gün, 9 Eylül, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun başladığı gündür. Bu nedenle şehrimiz, Türkiye için aynı zamanda umudun yüzüdür. Bu yıl İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılını büyük bir coşkuyla kutlayacak ve ardından Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını karşılayacağız. Birinci yüzyıl, yaşadığımız tüm zorluklara rağmen barışın yüzyılı oldu. Hiç şüpheniz olmasın ki çocuklarımıza bırakacağımız ikinci yüzyıl da yine barışın yüzyılı olacak” dedi.

“ATATÜRK EN BÜYÜK ZAFERİN BARIŞ OLDUĞUNU GÖSTERDİ”

İnsanların hayallerini, yaşamını ve emeğini sömüren kutuplaştırıcı siyasetten asla medet ummadıklarını vurgulayan Başkan Soyer, sözlerine şöyle devam etti:

“Askeri dehasıyla dünya tarihine yön veren, sayısız cephede tartışılmaz zaferler kazanan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, verdiği onca savaşın ardından aslında en büyük zaferin barış olduğunu göstermiştir. Onun için; ‘Yurtta barış, dünyada barış’ demiştir. Biz bu vasiyetten yola çıkarak İzmir’in kurtuluşunun yüzüncü yılını Cumhuriyetimizi ikinci yüzyılına kavuşturan bu tarihi yıl dönümünü ‘Barışın Yüzyılı’ olarak tanımlıyoruz.”

AFYONKARAHİSAR'DAN İZMİR'E 14 GÜNDE YÜRÜNECEK

Başkan Soyer, 100’üncü yıl için üç önemli etkinlik düzenlediklerini aktararak, “Kurtuluşun 100’üncü yılında İzmir’de uyumu çoğaltmak, Milli Mücadele’nin ve Cumhuriyetin kazanımlarını, barışı ve demokrasiyi pekiştirmek için birçok etkinlik planladık. Öncelikle Kocatepe’den İzmir’e Zafer ve Anma Yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Bu yolculuk, 25 Ağustos akşamı Çakırözü Köyü’nden Kocatepe'ye doğru 14 kilometrelik bir gece yürüyüşü ile başlayacak. Kafilemiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Kurtuluş¸ Savaşı’nın sevk ve idaresini gerçekleştirdiği Kocatepe’de düzenlenecek anma törenine katılacak. Ardından tarihi zaferin yıl dönümünde Kocatepe’den İzmir’e doğru yürüyeceğiz. Üniversiteli gençler, sporcu ve pro fesyonel dağcıların da yer alacağı ekibimiz, hürriyet ve bağımsızlık mücadelesinin eşsiz bir zaferle mühürlendiği 400 kilometrelik Zafer ve Barış Yolu’nu aynı atalarımızın geçtiği güzergahtan 14 günde yürüyecek. 9 Eylül sabahı Kordon’da düzenlenecek İzmir’in kurtuluş törenlerine zamanında yetişmeyi sağlayacağız. O akşam, İzmir’in, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük kutlamasını Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştireceğiz. Bu görkemli kutlamayla ilgili tamamı sürpriz olduğu için bir şey söylemek istemiyorum. Ama tekrar edeyim; Türkiye tarihinin en görkemli kutlamasını gerçekleştiriyor olacağız. Bunu kaydedeceğiz, bunun belgeseli, filmi gelecek kuşaklara yüzüncü yıl hatırası olarak bırakacağımız bir miras olacak” dedi.

“YENİ YÜZYILIN ROTASI ÇİZİLMELİ”

Şubat 2023’te ise İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ni İzmir’de düzenleyeceklerini söyleyen Başkan Soyer, çok sayıda kurumun katılacağı ve Türkiye ekonomisinin yeniden inşa edileceği bu buluşmanın ülkemiz tarihinin en önemli kilometre taşlarından biri olacağını belirtti. Soyer, “İktisat Kongresi’nin 100’üncü yılı şu nedenle çok önemli; hatırlayın 17 Şubat- 4 Mart tarihleri arasında düzenlenen İktisat Kongresi aslında Cumhuriyet Türkiye’sinin ekonomi politikalarının kaderidir. Sadece bu da değil. Arkasından düzenlenen Milli Numune Sergisi ve fuarlar İzmir’in kimliğinin bir parçası hatta en önemli parçası olmuştur. Düşünün daha ortada bir Cumhuriyet, gelecek hayali yok. Daha Lozan bitmemiş. Böyle bir ortamda Atatürk İktisat Kongresi’ni İzmir’de topluyor ve Türkiye’nin Cumhuriyet kurduktan sonra hayata geçireceği ekonomi politikalarının tespitini yapıyor. Şimdi daha iyi koşullarda oluruz olmayız bu tartışmalıdır. Ama şunu biliyoruz ki; ikinci yüzyılın ekonomi politikalarının tartışılmasına, masaya getirilmesine ve demokratik biçimde tarafların aynı masada bir araya gelip müzakere etmesine ihtiyaç var. Yeni yüzyılın rotasının çizilmesine ihtiyaç var. O nedenle İktisat Kongresi’nin yüzüncü yılında İzmir’in gelecek yüzyılının tasavvurunu yapacak bilim insanlarıyla, akademisyenlerle, siyasetçilerle aylar süren bir çalışma sonunda o günü bulacağız” dedi.

“İZMİR, 8 BİN 500 YILLIK BARIŞ PROJESİDİR”

Başkan Soyer konuşmasını ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu durumu değerlendirerek tamamladı.

Soyer, savaşa karşı barışı ve toplumsal refah için demokrasiyi örgütlemek gerektiğini belirterek “İşte bu yüzden diyoruz ki İzmir, 8 bin 500 yıllık bir barış projesidir. Bugün sizlerle paylaştığımız 100’üncü yıl etkinliklerimiz ise barışa ve demokrasiye duyduğumuz inancın bir göstergesidir. Şehrimizin kuruluşunun 100’üncü yılını en görkemli şekilde anmak, bizim İzmir’e, İzmirlilere ve aziz atalarımıza, kahramanlarımıza olan borcumuzdur” dedi.

TARİHİ YÜRÜYÜŞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay da Afyon’dan İzmir’e uzanacak Zafer ve Anma Yürüyüşü’nün detaylarını paylaşarak “Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük taarruza ilişkin son hazırlıklarını planladığı Akşehir Batı Cephesi Karargah Müzesi’ni, Büyük Taarruz öncesi başta Kafkas Tümeni olmak üzere şanlı ordumuza kucak açan Dereçine ve Yeşilçiftlik kasabalarını, Mustafa Kemal Atatürk’ün Kocatepe’ye geçmeden evvel son gecesini geçirdiği Şuhut Atatürk Evi’ni, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yurttaşlarla hep birlikte Kocatape’ye yürüyeceğimiz 14 kilometrelik Zafer Yolu’nu, hürriyet ve vatan aşkıyla mayalanan Kocatepe Atatürk Anıtı ve şanlı kitabesini ziyaret edeceğiz.

Dereçine’den teslim aldığımız bayrağımızla birlikte Zafer Yolu yürüyüşümüz başlayacak. Ordumuzun yürüdüğü 400 kilometrelik rotanın 217 kilometresini adım adım dağcılarla, genç sporcularla ve katılımcılarla beraber gerçekleştireceğiz” dedi.

İŞTE İZMİR'DE DÜZENLENECEK 9 EYLÜL'ÜN 100. YIL ETKİNLİKLERİ:

100. Yıl 3x3 Sokak Basketbolu Şampiyonası İzmir Finali

Nisan ayında Maraton Özel Etabı ile başlayan Sokak Basketbolu 100. Yıl Kupası İzmir Şampiyonası yedi ilçede daha devam edecek. 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı basketbol sahası ve sekiz ilçede ayrı ayrı düzenlenecek turnuvalarda kazanan takımlarla İzmir ev sahipliğinde final yapılacak.

9 Eylül Fotoğraf Yarışması

26 Ağustos-10 Eylül 2022 tarihleri arasında 9 Eylül kutlamaları kapsamında fotoğraf yarışması düzenlenecek. Yarışmanın duyurusuna 26 Temmuz’da çıkılacak.

İz Bırakan 9 Eylül Kutlamaları Fotoğraf Sergisi

9 Eylül 1922’den bugüne yapılan 9 Eylül kutlamaları ve anılarını günümüze taşıyacak özel bir fotoğraf sergisi 8 Eylül’de Bıçakçı Han’da açılacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı 100. Yıl Kutlaması

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda çeşitli etkinlikler, lazer ve ışık gösterisi ile konserler yapılacak. Edis ve Gazapizm sahne alacak. Ayrıca Türkiye Halk Oyunları gecesi adıyla Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu’nda da Türkiye’nin 7 bölgesinin halk oyunlarının sergileneceği bir kültür gecesi düzenlenecek.

100. Yıl Kütüphanesi

İzmir’in bağımsızlığını simgeleyecek ve 100. Yıl adıyla anılacak modern, teknolojik altyapıya sahip ve güncel kitap envanteri olan kütüphane 100. yılda İzmir’e kazandırılacak.

100. Yıl Senfonik İzmir Türküleri Albümü

İzmir’in kurtuluşunun 100. yılına atfen, proje koordinatörlüğünü Tuluğ Tırpan’ın üstlendiği projede, dokuz İzmir türküsü dokuz sanatçı tarafından seslendirilecek. Albümde Göksel, Feridun Düzağaç, Cem Adrian, Nil İpek, Ferman Akgül, Sinan Kaynakçı, Soner Olgun, Yaşar ve Yiğit Kara yer alacak. 10 Eylül’de ise Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası eşliğinde Senfonik İzmir Türküleri konseri yapılacak.

100. Yıl Anı Evi

Konak Belediyesi işbirliğiyle Kemeraltı’nda yer alan Yemişçizade Konağı’nda 9 Eylül’de 100. Yıl Anı Evi’nin açılışı yapılacak.

100. Yıl Taşı

Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 10. Yılı anısına hazırlanan taşın simetrisine özel bir tasarımla 100. Yıl Taşı çalışmaları yapılıyor.

100. Yıl Belgeseli

Belgesel, İzmir’in kurtuluşuna kadar geçen bin 230 günlük sürede yaşanan acı, hüzün, baskı, eziyet ve esaret ile geçen kapkara günleri ve ardından gelen kurtuluş sevincini anlatacak.

100.Yıl Resepsiyonu

İzmir’in kurtuluşu anısına her yıl düzenlenen 9 Eylül resepsiyonu, İzmir Valiliği paydaşlığı ile 100. Yıl anısına 10 Eylül akşamı Tarihi Havagazı Gençlik Yerleşkesi’nde yapılacak.

100. Yıl İzmir Yarı Maratonu

2022’de onuncusunun koşulacağı “9 Eylül Yarı Maratonu” bu yıl 10-11 Eylül tarihlerinde “100. Yıl Yarı Maratonu” olarak yapılacak.

100. Yılında İzmir Yangını Panel ve Sergisi

13-14 Eylül tarihlerinde Büyük İzmir Yangını üzerine halka açık bir panel ve Tarihi Havagazı Gençlik Yerleşkesi’nde dijital bir sergi yapılacak.

100. Yıl Panel ve Söyleşileri

14 Ekim’de “Mudanya Mütarekesi ve İsmet Paşa” konulu panel ve sergi çalışması yapılacak.

İzmir’in 100.yılını farklı açılardan ele alacak diğer panel ve söyleşiler ise “Milli Mücadele”,

“İzmir Mutfağı: Kültürel Çoğunluk”, “Toplumsal Olaylar”, “İzmir Müziği”, “Toplum, Kent ve Mekan”, “Kültür, Sanat ve Edebiyat” başlıklarıyla yapılacak.

100. Yıl Uluslararası Açık Su Yarımada Yüzme Şampiyonası

16 Ekim’de Urla’da, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yüzme Federasyonu ile birlikte Türkiye’nin ve dünyanın her yanından açık su yüzücülerinin katılım sağlayacağı “Yarımada Açık Su Yüzme Şampiyonası” düzenlenecek.

En Büyük Zafer Barıştır Anıtı

Bayraklı Rekreasyon Alanı’na yerleştirilmesi planlanan En Büyük Zafer Barıştır Anıtı’nın 29 Ekim 2023’te açılması planlanıyor.

Cumhuriyetimizin 100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve iki etaplı olan Cumhuriyetimizin 100. Yıl Marşı Yarışması’nın şiir etabı tamamlandı. Beste yarışması için son başvuru tarihi 1 Ekim 2022 olarak planlandı. Finale kalan 10 eser, 3 Ekim 2022’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından ilan edilecek.

“Kurtuluştan Kuruluşa 100. Yılında İzmir” Temalı Kitap Çalışması

İzmir’i farklı açılardan ele alan 10 ciltlik bir seri kitap yayınlanacak. Kitaplarda İzmir’de spor, edebiyat, sanat, eğlence ve toplumsal hareketlerin yanı sıra kentin en önemli dinamiklerini oluşturan toplumsal cinsiyet, kültürel geçişlilik ve çoğulculuk gibi olgular geniş bir perspektifte incelenecek.

100. Yılında İzmir Sempozyumu

“Kurtuluştan Kuruluşa 100. Yılında İzmir” ana başlığıyla hazırlanacak 10 ciltlik kitabın lansmanıyla eş zamanlı olarak 2022 yılının Aralık ayında kitap başlıkları genişletilerek “100. Yılında İzmir” adıyla bir sempozyum düzenlenecek.

100. Yıl APİKAM Kitapları

Kurtuluşun 100. yıl dönümünde Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından 7 kitap yayımlanacak.