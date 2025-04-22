9 fabrikadan 1500 işçi greve gidiyor

Yayınlanma: 22.04.2025 - 14:12

Güncelleme: 22.04.2025 - 14:14

Toplamda 1500’ün üzerinde işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamazsa, işçiler şalteri indirecek..

Evrensel'in haberine göre ocak ayından bu yana sürdürülen TİS görüşmelerinde, Pulver Kimya, Portakal Plastik, Porvil, Cambro Özay, Nedeks Kimya, Plascam ve DYO Boya başta olmak üzere toplam 9 fabrikada hâlâ uzlaşma sağlanamadı. İşçiler, temel taleplerinin karşılanmaması durumunda grev kararını hayata geçirmekte kararlı.

Süreçte en dikkat çeken gelişme, 150 işçinin çalıştığı Portakal Plastik fabrikasında yaşandı. İşçiler, 7 Mayıs’ta grev uygulamasına geçileceğini ilan ederek fabrika önüne grev kararını astı. "Sefalet ücreti istemiyoruz", "Talepler masada, grev kapıda", "Şalter inecek, bu iş bitecek" sloganlarıyla kararlılıklarını ortaya koyan işçiler, insanca yaşanacak bir ücret talep ediyor.

İŞÇİLER YÜZDE 120 ZAM İSTİYOR

Toplu sözleşme sürecinde işçilerin yüzde 120 oranında zam talebine karşılık, işverenin yüzde 45 teklif sunması anlaşmazlığın temelini oluşturdu. Ayrıca yılda iki kez verilen ikramiyenin dört defaya çıkarılması da işçilerin talepleri arasında.

GREV DALGASI BÜYÜYEBİLİR

Petrol-İş Gebze Şubesi yetkilileri, işçilerin taleplerinin arkasında olduklarını vurgularken, örgütlü mücadeleyle kazanım sağlanabileceğini belirtti. Sendika temsilcileri, "İşveren dayatmalarına boyun eğmeyeceğiz. Bu sözleşmeler, sadece ücret değil, aynı zamanda bir yaşam mücadelesidir" açıklamasında bulundu.

Petrol-İş'e göre grev hazırlığı yalnızca Portakal Plastik’le sınırlı değil. Bölgedeki diğer fabrikalarda da benzer eylemlerin kapıda olduğu bildirildi.