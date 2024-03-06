9 işçinin göçük altında kaldığı facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Erzincan İliç ilçesinde göçük altında kalan 9 işçi tepkilere rağmen hala bulunamadı. Felaketin yeni görüntüsü ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 06.03.2024 - 16:24
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İliç faciasının üzerinden 23 gün geçmesine rağmen göçük altındaki 9 işçi bulunamadı. İşçilerin göçük altında kalma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde toprağın tepeden yarılarak çığ gibi düştüğü görüldü. 


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