9 kanun teklifi AKP-MHP oylarıyla reddedildi: Bütçe eridi, yandaş kazandı
20 Ekim- 26 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen 2022 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri sona erdi. Görüşmeye ilişkin konuşan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, verilen 9 kanunun teklifinin reddedildiğini kaydetti.
2022 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinde sona gelindi. Bütçe görüşmesinde konuşan CHP Muğla Milletvekili Girgin, "Bütçenin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından sunumunun yapıldığı 20 Ekim 2021’de dolar 9,3 TL idi ve 1 trilyon 751 Milyar olan 2022 Bütçesi'nin dolar karşılığı 188.2 milyar dolardı. Bütçe görüşmelerinin tamamlandığı 26 Kasım 2021 tarihinde ise dolar 12.26 TL ve 2022 Bütçesi'nin dolar karşılığı 142.8 milyar" dedi.
BÜTÇE ERİDİ, YANDAŞ KAZANDI
2022 bütçesinin yüzde 30 eridiğini ifade eden Girgin, şöyle konuştu:
"Yani 37 günde bütçe 45.2 milyar dolar eridi. Yani 556 milyar TL eridi. Kimin parası eridi? İşçinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin… Kimin alım gücü düştü? Sabit gelirlinin, çiftçinin, esnafın ve yoksulun. Kimin parası büyüdü? Devletten döviz garantili iş alan yandaş müteahhitlerin."
"KİMİ TATLI PEŞİNDE KİMİNİN TUZU YOK!"
Sonuna geldiğimiz AKP döneminin sonuna gelindiğini belirten Girgin, "Tek cümleyle özeti: Kimisi tatlı peşinde, kimininse tuzu yok! Her gün gelen zamlardan esnaflar müşterilerine, utanarak sıkılarak, neden zam yaptığını, izah etmek zorunda hissediyor ve camlarına 3 ay önce 3 ay sonraki maliyetleri asıyor. Zam yağmurunun ardından, simitçiler, durumu olmayan vatandaşlarımız için yarım simit satışına başlıyor" dedi.
"VATANDAŞLA ALAY EDİYORLAR!"
İktidarın açıklamalarına tepki gösteren Süleyman Girgin, "İktidar yetkilileri ise 'Türkiye yepyeni bir şeyi deniyor' diyerek vatandaşla alay ediyor. İşte deneyinizin sonucu: İnsanların bir simide bile parası yetmiyor! Bu millet sizin deneme tahtanız mı? 3 gün önce 'Ekonominin kitabını yazdık'tan, 'Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz'a geldik" dedi.
CHP'li Girgin sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tüm bu yaşananlardan sonra Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla komisyondaki görüşmelerin sonunda komisyon sözcümüz Bülent Kuşoğlu ve CHP Plan ve Bütçe Komisyon üyeleri olarak; işçinin, çiftçinin, emeklinin, engellilerin, 3600 sözü verilenlerin ve tüm vatandaşların hayat pahalılığı karşısında nefes almalarını sağlayacak önergeler vermiştik. "
Verilen 9 kanun teklifinin tümünün reddedildiğini kaydeden Girgin, "2022 Merkezi Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri sonunda verdiğimiz önergeler AKP ve MHP Milletvekillerimin oylarıyla reddedildi" dedi.
Reddedilen önergeler şöyle:
-Asgari Ücretin vergi dışı bırakılması
-Emeklilere verilen bayram ikramiye tutarının 1.100 TL’den 2.000 TL’ye çıkarılması
-Öğretmen kadrosunda çalışan öğretmenlerimize her yıl 24 Kasım günü ilgili Kasım ayı maaş tutarından az olmamak üzere ikramiye verilmesi
-Sağlık personeli,öğretmenler,din görevlisi ve emniyet mensuplarına 3600 ek gösterge verilmesi
-Çiftçilerimizin tarımsal üretimde kullandıkları akaryakıttan özel tüketim vergisi ve KDV alınmaması
-Elektrik faturalarında dağıtım bedeli,perakende satış hizmet bedeli,kayıp kaçak bedeli, iletişim sistemleri bedeli ve benzeri adlarda kesinti yapılmaması
-Engellilere elektrik ve doğalgaz kullanım bedellerinin indirimli verilmesi
-Cemevlerinin ve diğer ibadethanelerin giderlerinin devlet hazinesinden karşılanması
-Şehir Hastaneleri ve diğer Kamu Özel İşbirliği Projeleri ile Diğer Nedenlerle verilen Hazine Garantilerinin Bütçe yılını izleyen 5 yıl boyunca getireceği yük tahminini gösterir cetvelin,kanun teklifine eklenerek toplum tarafından bilinmesinin sağlanması
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