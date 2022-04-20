9 ülke ile Türkiye'yi karşılaştırdı: Kaç asgari ücretle ev alınabilir?

20 Nisan 2022 Çarşamba, 15:03

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, barınma krizinin göstere göstere geldiğini ve AKP hükümetinin bunu izlediğini vurguladı.

Karabat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile 9 ülkeyi karşılaştırarak, kaç asgari ücretle ev alınabileceğinin verisini paylaştı.

Buna göre Hollanda'da 211, Almanya'da 165, Belçika'da 143, Avusturya'da 138, Fransa'da 131, İtalya'da 102, İspanya'da 134, Polonya'da 118, Romanya'da 130 asgari ücretle ev alınabiliyor. Türkiye'de ise 244 asgari ücretle ev sahibi olunabiliyor.

CHP'li Karabat, Avrupa’da asgari ücret uygulamasının çok az olduğunu vurgulayarak, "Maaşlar asgari ücretin kat be kat üzerinde. Türkiye’de asgari ücretle çalışan oranı yaklaşık yüzde 45 iken bu oran Almanya yüzde 6.6, Yunanistan’da yüzde 8.9, Polonya’da yüzde 12.1, Fransa’da yüzde 11.6 ve İspanya’da yüzde 0.8 seviyesinde" bilgisini paylaştı.

1) Barınma krizi göstere göstere geldi ve AKP Hükümeti bunu sadece izledi.

Şu tabloya bakın lütfen.

Asgari ücretli vatandaş 244 maaşıyla ev alabilirken, bu rakam Almanya’da 165, Belçika’da 143, Fransa’da 131, İtalya’da ise 102. pic.twitter.com/5EGkhlGBbC — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) April 20, 2022

Karabat'ın paylaşımları şöyle:

"Barınma krizi göstere göstere geldi ve AKP Hükümeti bunu sadece izledi. Şu tabloya bakın lütfen. Asgari ücretli vatandaş 244 maaşıyla ev alabilirken, bu rakam Almanya’da 165, Belçika’da 143, Fransa’da 131, İtalya’da ise 102.

Merkez Bankası’nın verilerine göre Türkiye genelinde konutların ortalama metrekare fiyatı 8.640 TL oldu. Şehir merkezlerinde bu rakam 2-3 katına çıkıyor. Konut sorunu, doğudan batıya tüm Türkiye’nin problemi haline gelmiş durumda.

Fakirlik ve hayat pahalılığı üst üste binince asgari ücretlinin ev alması hayal oldu. Asgari ücretin iki katı maaş alanlar için dahi normal bir ev satın almak imkansız hale geldi. Ve işin acı tarafı, satış fiyatları her geçen gün daha da artıyor.

"EMEKÇİLER BOĞAZ TOKLUĞUNA KÖLE ŞARTLARINDA ÇALIŞIYOR"



Avrupa’da asgari ücret uygulaması çok azdır. Maaşlar asgari ücretin kat be kat üzerinde. Türkiye’de asgari ücretle çalışan oranı yaklaşık yüzde 45 iken bu oran Almanya yüzde 6.6, Yunanistan’da yüzde 8.9, Polonya’da yüzde 12.1, Fransa’da yüzde 11.6 ve İspanya’da yüzde 0.8 seviyesinde.

Avrupa’nın asgari ücretlisi dahi Türkiye’ye göre daha iyi yaşarken, Türkiye’de emekçiler boğaz tokluğuna köle şartlarında çalışıyor. Bir de çıkıp utanmadan “Almanya, Fransa bizi kıskanıyor” diyorlar. Sözümüz söz, bu düzeni değiştireceğiz!

AKP’lilerin 3-4 yerden maaşını keserek, ihalelerdeki yolsuzlukları engelleyerek, liyakati ve şeffaflığı sağlayarak, üreticiyi destekleyerek, bağımsız hukuk ile güveni tesis ederek ve en başta emekçiyi ezdirmeyerek ekonomiyi ayağa kaldıracağız!"