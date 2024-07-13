9. yargı paketi komisyondan geçti, muhalefetin itirazları ve önerisi dinlenmedi

Yayınlanma: 13.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.07.2024 - 04:00

TBMM Adalet Komisyonu önceki gün 9. yargı paketini görüşmek için toplandı. Muhalefet vekilleri toplantının başından sonuna kadar önergelerle itiraz ettikleri maddeleri değiştirmeye çalıştı. Önerge üzerine konuşan komisyonun CHP’li Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, teklifin birçok maddesinin Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarıyla çeliştiğini vurguladı. Önceki yargı paketlerinde de benzer itirazlarının dinlenmediğini söyleyen Bülbül, “Ne yaptık? ‘Genel kurulda düzenleriz’ dediniz, yine aynısı çıktı. AYM iptal kararlarını aynen getiriyorsunuz, biz yine AYM’ye gideceğiz” ifadelerini kullandı. Ancak muhalefetin anayasaya aykırılık itirazları dinlenmeden teklifin maddelerinin görüşmelerine geçildi.

Perşembe günü sabah saat 10.14’te komisyon görüşmeleri başlayan yargı paketinde, kadınların evlilik sonrası bekârlık soyadını tek başına kullanamamasıyla ilgili maddeye gelinmesi tartışmalar nedeniyle cuma günü sabah saat 02.00’yi buldu.

HEMEN DEĞİŞİKLİĞE RET

Sadece bu madde üzerine de yaklaşık bir saatlik bir görüşme yapıldı. Muhalefetten maddeye gelen yoğun itirazlar üzerine komisyonun AKP’li başkanı Cüneyt Yüksel, “Grubumuz bu konuda değerlendirme yapıyor. Bütün eleştirileri dinledik. Genel kurula kadar, bütün etki analizleri yapılarak bir noktaya varılacak. Bir değişikliğe gitme ihtimali çok yüksek” diye konuştu.

DEM Partili Dilan Kunt Ayan da bu özler üzerine maddeyi genel kurula gelmeden hemen değiştirmeyi önerdi. Ancak Yüksel bu öneriyi kabul etmedi.

Konu ilerleyen dakikalarda Cumhuriyetin ilk yılları ile “başörtüsü” tartışmasına geldi. AKP’li Emine Yavuz Gözgeç’in “Tüm kadınlar hiçbir ayrımcılığa maruz kalmaksızın seçilme hakkını seksen bir yıl sonra AK Parti ile kazandı. Biliyorsunuz AYM’nin başörtüsüne dair kararları gerekçe gösterilerek başörtülü kadınlara ikinci sınıf bir rol biçildi” sözlerine muhalefet tepki gösterdi. AKP’li Fahrettin Tuğrul da muhalefetin tepkisine “Sizin idarenizdeki Cumhuriyetin yaptıklarını da biliyoruz” yanıtını verdi. CHP’den bu sözlere “Kininiz bitmedi” karşılığı geldi. Komisyon başkanı Yüksel, “Sabahın 3’ü olduğunun farkında mıyız?” diyerek komisyonu uyardı. Tartışmaların sonunda muhalefetin konuyla ilgili önergeleri reddedildi ve madde olduğu haliyle kabul edildi.

‘FAKÜLTE SAYISI ÇOK’ ELEŞTİRİSİ

Muhalefet, pakete hukukçuların eğitim kalitelerinin yükseltilmesi için “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı”nda soru sorulacak alanlar arasına milletlerarası hukuk, milletlerarası özel hukuk, genel kamu hukuku ve sosyal güvenlik hukukunun eklenmesiyle ilgili maddenin kaldırılması için önerge verdi. Önergenin gerekçesinde de “Hukuk mesleğini icra edenlerin kalitelerinin bu yöntemle artırılması mümkün değildir. Türkiye’de dokuzu Kıbrıs’ta olmak üzere 92 hukuk fakültesi vardır. Bu fakültelerde 75 binin üzerinde öğrenci öğrenim görmektedir. Önce bu tablonun değiştirilmesi gerekir” denildi. Ancak bu öneri de reddedildi. Paketin tamamı dün saat 06.27 itibarıyla komisyondan geçti.