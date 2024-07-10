9. yargı paketinde yer alan soyadı düzenlemesine tepkiler sürüyor:

Yayınlanma: 10.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.07.2024 - 04:00

Kamuoyunda 9. yargı paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Yargı paketinde yer alan kadının soyadı düzenlemesi tepkilere yol açtı. Teklife göre kadınlar yalnızca eşlerinin soyadı ile birlikte olmak şartı ile eski soyadlarını kullanmaya devam edebilecek. Teklife tepki gösteren Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) Cumhuriyet’e konuştu.

EŞİK gönüllüsü Pelin Akmoren, “Kadının soyadını kullanmasının anayasal hak olduğu konusunda artık anlaşalım. Anayasa Mahkemesi’nin 22 Şubat 2023 tarihinde iptal ettiği 187. maddede yer alan ‘Kadın evlenince erkeğin soyadını alır’ kanunu tekrar yasallaştırmaya çalışılıyor. Adalet ve eşitlik başta kadınlar olmak üzere hepimize gerekiyor” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler soyadı düzenlemesine ilişkin, “Kullanılacak soyadı nedeniyle aile bütünlüğünün zarar görmemesi ve çocukların olumsuz etkilenmemesi amacıyla kadınların evlenince eşlerinin soyadını alacağı ve isterlerse önceki kızlık soyadlarını da kullanabileceklerine yönelik yeni bir düzenleme hayata geçiriyoruz ve teklif ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Akmoren, Güler’in bu sözlerine ise “Aile içi şiddeti engellemeyenler, kadın cinayetlerini durdurmayanlar kadınlara ‘çocuk yararı’ bahanesi sunmasın. İktidar çocuk yararını düşünüyorsa önce okullarda bir öğün ücretsiz yemek versin. Kadınlar kendi soyadını kullanmak için on yıllardır verdiği mücadele sonucu aldığı hakları size bırakmayacak. Kadının soyadı düzenlenmesini değiştirin” ifadeleriyle tepki gösterdi.