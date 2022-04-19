9 yaşındaki kızını öldürdü asit içerek intihara kalkıştı
İskenderun’da bir kadın, 9 yaşındaki kızını bıçakla öldürüp, asit içerek intihara kalkıştı. Kızını öldüren kadın yoğun bakımda tedaviye alındı.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, 9 yaşındaki kızını bıçakladıktan sonra kendisini de bıçaklayıp asit içerek intihara kalkıştı.
Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir süredir eşinden ayrı yaşayan ve bu süreçte psikolojik sorunlar yaşayan 33 yaşındaki Bahar B. S. kızı Elif Eylül S.’yi bıçakla kalp bölgesinden yaraladı, kendisini de bıçakla yaralayan ve asit içerek intihara kalkışan kadının çığlıkları ile olayı duyan komşuları durumu polise bildirdiler.
Kadın ve kızı İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 9 yaşındaki Elif yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Anne ise yoğun bakımda tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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