9 yıl geçti: Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit düşenler için anma töreni

Beşiktaş-Bursaspor arasında 10 Aralık 2016 tarihinde oynanan futbol karşılaşmasının ardından düzenlenen terör saldırısında 40'ı polis 47 kişi şehit olmuştu.
Terör saldırısının 9'üncü yıl dönümünde, şehitler için aynı noktada anma töreni düzenlendi.
Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı, şehit yakınları ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli birimlerden polisler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, şehitler için Kuran okundu; dualar edildi.
ŞEHİT YAKINI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Şehit yakınları, şehitler için inşa edilen anıta karanfiller bıraktı. Bir şehit yakını "Ciğerim yanıyor. Kuzum benim neredesin? Bugün ateşin düştüğü gün" diyerek ağladı.
Törenin ardından Dolmabahçe'deki Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde mevlit okundu.