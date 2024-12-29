9 yıldır kayıp olan iki çocuğun akıbeti hâlâ bilinmiyor

Yayınlanma: 29.12.2024 - 10:18

Güncelleme: 29.12.2024 - 10:18

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015’te kaybolan Bayram Erol ve Dursun Kaan Taşçı’nın kaybı hafızalardaki yerini koruyor. Bayram Erol’a ait kemik parçaları, olaydan iki buçuk yıl sonra Kelkit Çayı’nda bulunurken, 5 yaşındaki Dursun Kaan’dan hiçbir iz bulunamadı.

Reşadiye’de, 29 Aralık 2015’te evlerinin yakınındaki parkta oynayan 8 yaşındaki Bayram Erol ve 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşçı bir anda ortadan kayboldu. Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin oğulları Dursun Kaan ile Adile ve Ömer Erol çiftinin çocukları Bayram, en son parkta görülmüş ve kaybolmaları üzerine geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmıştı. Ancak, uzun süren aramalardan bir sonuç alınamamıştı.

Olaydan yaklaşık iki buçuk yıl sonra Kelkit Çayı’nda gerçekleşen başka bir arama sırasında JAK ekipleri, bir çocuk ayakkabısı içinde kemik parçalarına rastladı. Yapılan DNA testi sonucunda kemiklerin Bayram Erol’a ait olduğu belirlendi. Aileye teslim edilen kemikler 2018 yılında defnedildi.

Bayram Erol’un kemiklerine ulaşılmasına rağmen aynı gün kaybolan Dursun Kaan Taşçı’dan bugüne kadar hiçbir iz bulunamadı. Aradan geçen 9 yılda aile, Dursun Kaan’dan gelecek bir haberi umutla bekliyor.