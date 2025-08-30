90 yaşındaki adam ormanlık alanda ölü bulundu!

Yusuf Bayraktar, 15 gün önce Arnavutköy’de kaybolmuş, polis, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen bulunamamıştı.
Sabah saatlerinde Hacımaşlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda köpeklerle arama yapan ekipler, Bayraktar’ın cansız bedenine ulaştı.
Arama kurtarma ekipleri, Bayraktar’ın cansız bedeninin bulunduğu bölgeyi güvenlik çemberine aldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bayraktar’ın cenazesi kurtarma çalışmasıyla bulunduğu noktadan çıkarılarak morga kaldırılacak.